Достопримечательности, выдуманные для туристов - ФОТО

По миру постоянно путешествуют туристы, которые без устали перемещаются между достопримечательностями в разных уголках планеты. Но знаете ли вы, что некоторые знаменитые места и памятники - всего лишь выдумка? О них расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Дом 221Б на Бейкер-Стрит в Лондоне (Великобритания)

Все знают, что Шерлок Холмс - не реальный человек, а литературный персонаж. Однако путешественников это не останавливает, они стремятся попасть в легендарный особняк, где "жил" великий сыщик. Кстати, реальный адрес этого дома-музея - Бейкер-стрит, 239.

Мост через реку Квай (Таиланд)

Эта достопримечательность стала популярной после выхода одноимённого фильма в 1957 году. Любопытно, что через реку Квай моста нет, ради туристов в Квай переименовали часть реки Мэкхлонг.

Страна Шангри-Ла (Китай)

Эту выдуманную страну описал в романе "Потерянный горизонт" британский писатель-фантаст Джеймс Хилтон в 1933 году. В 2001 году китайский город Чжундянь официально изменил название на Шангри-Ла.

Замок Бран (Румыния)

Уже не первый десяток лет считается, что здесь жил кровожадный Дракула. В реальности же прообразом вампира стал граф Влад Цепеш, обитавший в соседнем замке Поенари, от которого сегодня остались лишь руины.

Сонная лощина



В пределах штата Нью-Йорк существует населенный пункт Сонная лощина, который был создан ради максимально удачной ассоциации с новеллой авторства Ирвинга. Во второй половине 19 века это поселение именовали Северный Тарритаун, но уже столетие спустя оно получило славу из-за съемок одноименного фильма. "Пиц Глория"



Многие помнят кадры из кинокартины "На секретной службе Ее Величества", когда действие разворачивается в пределах ресторана "Пиц Глория" с волшебным видом на горы. Такой ресторан действительно существует в Швейцарии, но был построен специально для съемок и оплачен продюсерской компанией по особому договору с владельцем. Шангри-Ла



В 1933 Джеймс Хилтон опубликовал роман "Потерянный горизонт", события которого развивались в вымышленном государстве Шангри-Ла. Многие города боролись за право ассоциироваться с этим местом, но в 2001 размещенный в КНР населенный пункт Чжундянь сменил наименование на Шангри-Ла. Несмотря на искусственность репутации данного населенного пункта, путешественники приезжают сюда ради прекрасных видов и тибетских храмов. Пропускной пункт



До объединения Германии на границе ГДР и ФРГ существовал пропускной пункт, известный как "Чарли", а демонтирован он был только в 1990 году. Это было едва ли не единственное место, где американцы и солдаты СССР исправно несли службу плечом к плечу, но в современном времени существует реконструкция данного пункта, куда приходят туристы.

Остров Филы



Стены храмов, размещенных в пределах острова Филы, действительно содержат иероглифы, которым уже больше двух тысяч лет, однако сама территория является поддельной. На остров под названием Агилкия было принято решение перенести все строения во избежание затопления целого ряда важных для истории памятников. Каждый камень предусмотрительно помечен и по новой выстроен в другом месте, что произошло и с конструкциями Абу-Симбела.

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