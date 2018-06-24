Элла Харпер: судьба «девочки-верблюда»

В январе 1870 года в семье американцев из штата Теннеси на свет появились близнецы. И если о мальчике ничего не известно, то девочку, родившуюся в тот зимний день, вскоре узнал весь мир. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет о ее нелегкой судьбе.

Малышка, названная Эллой, появилась на свет с редкой генетической аномалией - ее ноги оказались вывернуты в обратном направлении. До сих пор природа этого заболевания плохо изучена, а в то время и вовсе была сродни какому-то чуду.

Из-за болезни Элла была вынуждена передвигаться на четвереньках и довольно скоро к ней "прилипло" прозвище "девочка-верблюд".

Жить с таким недугом было довольно непросто, но в семье всячески поддерживали девочку и она росла, практически не чувствуя себя ущербной. Правда, пальцем на Эллу все же показывали, но она научилась не принимать удивленные взгляды во внимание.

Девочка росла очень симпатичной: миловидное лицо резко контрастировало со странным телом. Но в итоге не кукольное личико, а именно уникальное строение ног сделало Эллу мировой знаменитостью.

Необычную девочку заметили в цирке и пригласили выступать на манеже. Так уже в 12 лет Элла отправилась на свои первые гастроли. Кстати, платили девочке очень хорошо: она зарабатывала 200 долларов в неделю (по нынешним меркам эта сумма равна примерно 5000).

Но уже через несколько лет Элла решила отказаться от цирковой карьеры и демонстрации своего необычного тела. Девушка заявила, что хочет учиться. Ведь раньше у нее такой возможности не было. В 1903 году Харперы переехали из своего маленького городка в столицу штата, где Элла и пошла в школу.

Необычная внешность не помешала девушке исполнить мечту и о личном счастье: через несколько лет Элла вышла замуж за своего учителя и даже родила ребенка. Однако мамой Харпер пробыла совсем недолго: через год после рождения малыш умер. Больше Элле забеременеть не удалось. Но супруги не теряли мечту вновь стать родителями: пара взяла на воспитание младенца из приюта. Однако через несколько месяцев девочка скоропостижно скончалась. Больше попыток стать мамой Элла не предпринимала.

О дальнейшей судьбе "девочки-верблюда" ничего не известно. Элла тихо жила жизнью обычной домохозяйки. Скончалась Элла Харпер в 1921 году в возрасте 51 года от рака кишечника.

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