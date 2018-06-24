Звезды "Игры престолов" сыграли свадьбу - ФОТО - ВИДЕО

24 июня 2018 09:12

Звезды сериала "Игра престолов" Роуз Лесли и Кит Харингтон в субботу сыграли свадьбу в Шотландии, сообщает журнал Time.

Бывшие партнеры по фильму обвенчались в старинной церкви Рейн в Абердиншире, находящейся во владении клана Лесли. Отец актрисы Себастьян Лесли владеет замком Уордхилл неподалеку от шотландского города, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Жених и невеста соблюли все традиции: Роуз шла к алтарю в белоснежном кружевном платье с длинной фатой, а ее супруг выбрал классический смокинг. Отец Лесли и вовсе надел килт.

За день до свадьбы в Абердин приехали Эмилия Кларк и Питер Динклэйдж - коллеги Лесли и Харрингтона по сериалу. На торжестве также присутствовали Софи Тернер, Мэйси Уильямс, Питер Динклэйдж, Джон Брэдли-Уэст и многие другие актеры, снимавшиеся в "Игре престолов".

Харингтон и Лесли объявили о своей помолвке в сентябре 2017 года в газете The Sunday Times.

 
Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

"Игра престолов" получила всеобщее признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала, который стал одним из самых популярных в истории, получили 38 престижных премий "Эмми".

Нажмите на видео для просмотра:
Звезды

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az