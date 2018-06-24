Джонни Депп рассказал, как потерял все свое состояние

Журналист Rolllling Stone Стивен Родрик провел несколько дней с Джонни Деппом и обсудил с ним и его адвокатом причины его финансовых и личных неурядиц, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Так вы здесь, чтобы узнать правду? В ней полно предательства", - сказал актер в начале интервью, которое длилось в общей сложности 72 часа, исключая перерывы Родрика на сон. Журналист интервьюировал 54-летнего актера в его лондонском особняке.

Как отмечает Родрик, за свою карьеру актер заработал 650 миллионов долларов. Сейчас от его состояние практически ничего не осталось. В прошлом году Депп подал в суд на компанию The Management Group (TMG), которая вела его финансовые дела с 1999 года.

Депп обвиняет их в том, что они использовали его средства для собственных целей. Кроме того, они якобы без ведома актера передали его сестре Кристи семь миллионов долларов. Сама она отказалась комментировать ситуацию для Rolllling Stone.

По словам актера, TMG не ставила его в известность о его финансовом положении. Он также признался, что редко смотрел на то, что подписывает, и предполагает, что сотрудники TMG могли подделать его подпись.

"Я не хотел смотреть на чертовы документы, потому что я доверял этим людям", - пояснил он.

TMG подала встречный иск, заявив, что Депп страдает психическим расстройством, из-за которого он необоснованно тратит по два миллиона долларов в месяц, позволяя себе легкомысленные комментарии вроде "вино не считается инвестициями, если ты выпиваешь его сразу после покупки". Родрик признал, что запасы вина в особняке у Деппа "неиссякаемы".

Кроме того, по данным TMG, Депп приобрел домов на 75 миллионов долларов, приобрел 70 гитар, 200 произведений искусства, 45 роскошных автомобилей, тратил 200 тысяч долларов в месяц на перелеты, 1,2 миллиона на доктора и 1,8 млн на круглосуточную охрану. Актер якобы приставил одного из охранников к своей матери, чтобы тот мог в любой момент вызвать ей скорую. Сиделки, с точки зрения Деппа, было недостаточно. Кроме того, он якобы заплатил миллионы долларов "армии юристов", чтобы они вытаскивали его из многочисленных подсудных дел.

При этом актер признал, что любит сорить деньгами. Например, он отметил, что тратит на вино не 30 тысяч долларов в месяц, как утверждают в TMG, а гораздо больше.

"Говорить о том, что я тратил на вино 30 тысяч долларов в месяц, оскорбительно", - утверждает актер. - Потому что я тратил намного больше ".

Кроме того, он якобы спустил пять, а не три миллиона долларов на то, что выстрелить из пушки прахом своего друга, известного гонзо-журналиста Хантера Томпсона.

Родрик с Деппом обсудили не только финансовые проблемы Деппа. Актер вспомнил свою мать Бэтти Сью, которая работала официанткой и часто срывалась на нем.

"Да, она била меня без причины. Иногда в твою сторону летит пепельница, иногда ты получал телефонной трубкой. Это был дом-призрак: никто ни с кем не разговаривал".

Депп отмечает, что "боготворил ее", но тут же добавляет, что временами она была "отъявленной стервой". Актер вспоминает, как на ее похоронах в 2016 году назвал ее "возможно, самым жестоким человеком" из тех, кого он знал. При этом первой его большой покупкой в конце 80-х годов был дом для нее.

Под утро второго дня интервью перед тем, как Родрик отправится спать, Депп включил на полную громкость клип своего друга Мэрилина Мэнсона, в котором он сыграл главную роль.

"Мэрилин - лучший. Он отличный друг. Он играл в куклы с моей дочерью", - перекрикивая музыку, заявил актер и сделал еще громче.

Перед сном Депп проводил Родрика в комнату, из которой неожиданно вышел "гигантский человек в хирургической маске", сильно напугав журналиста и насмешив актера.

"Это просто один из моих охранников. У него грипп. Он просто позаботится о твоей безопасности", - объяснил Депп.

В целом Родрик описывает Деппа как депрессивного и одинокого человека. "Вокруг него нет никого, кому бы он не платил", - отмечает он.

После интервью Депп безуспешно попытался найти кого-нибудь из своих телохранителей, чтобы журналисту RS вызвали такси, но в итоге провожает его сам.

В течение 15 минут он пытался открыть ворота особняка, но безуспешно. Тогда Родрик просто перелез через забор. "Будь здоров, мужик. Спасибо, что выслушал", - сказал ему Депп на прощание.