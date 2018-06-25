Простые способы принимать сложные решения - СОВЕТ ПСИХОЛОГА

Каждый день мы принимаем по несколько важных решений, которые не всегда даются просто. При этом некоторые из них мы принимаем автоматически, на уровне рефлексов, едва уловимых подсознательных сигналов. Чаще - задумываясь, оценивая ситуацию и делая выбор осознанно, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Как не ошибиться в выборе? Как принимать оптимальные решения в сложных, неоднозначных ситуациях, рассказал "Сегодня" психолог Юрий Акименко.

Самый элементарный метод - положиться на случай

Подкинув монетку, вы легко снимаете с себя ответственность за выбор и следуете логике судьбы, фатума... В определенных ситуациях этот путь просто находка. Так ведущие популярной передачи "Орел или решка", руководствуясь принципом "Либо пан, либо пропал", с удовольствием доверяют свою судьбу его величеству "случаю". Они регулярно подбрасывают монету, что бы прояснить вариант (ВИП или экономный) своего путешествия по очередной стране.

Но ограниченность такого метода поставили под сомнения еще герои фильма "Ирония судьбы или с легким паром". Вспомним сцену в аэропорту, когда они решали, кого из друзей нужно посадить на самолет в Ленинград: "Мы не будем полагаться на случай и пойдем простым логическим путем". Далее последовала логическая цепочка размышлений и принятие решения. И хотя оно, как мы знаем, оказалось ошибочным, виноват был не сам метод, а не вполне трезвое состояние героев фильма, запутавшихся в рассуждениях.

Поэтому предлагаю основательно подойти к оценке следующего, рационального метода выбора.

Рациональный способ

Этот способ, по-видимому, является основным при принятии решений. Для повышения его эффективности нужно вербализовать наши размышления, перенеся их на бумагу. Лучше всего это сделать, разделив лист на две половины вертикальной линией. Далее, справа выписать позитивные последствия одного решения, слева - другого. Тоже желательно проделать с негативными последствиями обоих решений. Если альтернатив более двух, запишите все возможные варианты. Эти описания анализируются, сопоставляются их позитивные и негативные последствия и на основе такой оценки делается выбор наилучшей альтернативы.

Не смотря на, казалось бы, простоту, данный метод также не всегда оптимальный, особенно, если приходиться оценивать трудно сопоставимые факторы или, когда сложно логическим путем просчитать многочисленные последствия каждой из альтернатив.

Интуитивно-эмоциональный способ

В таком случае на помощь может прийти интуитивно-эмоциональный способ принятия решений. Оговорюсь, что описания такого метода оптимального выбора я не встречал, поэтому считаю его авторским изобретением. В тоже время, не исключаю, что подобный способ может иметь и других авторов. Этот метод опирается не на когнитивные (умственные) структуры психики и законы формальной логики, а на подсознательные механизмы, интуицию, способность человека верно прочувствовать и оценить свое состояние.

Как это работает? Предположим, вы стоите перед выбором двух альтернатив и путем логических рассуждений не можете определиться с оптимальным вариантом. На помощь приходит интуитивно-эмоциональный метод принятия решений.

Рассмотрим пошаговый алгоритм действий: Выделите нужное время: процедура принятия решения обычно занимает не более 5 минут. Создайте атмосферу безопасности и максимального комфорта, что бы вокруг вас было минимум отвлекающих факторов. Желательно уединиться в отдельную комнату. Если такой возможности нет, отойдите в сторону от спешащих по своим делам людей. Например, автор статьи использовал такой метод на станции метро, при этом отойдя на несколько минут в угол вестибюля. Теперь поработайте со своими внутренними ощущениями. Представьте, что будет происходить в вашей жизни, в случае выбора первого варианта (назовем его "вариант 1"). Погрузитесь в свои ощущения, чувства, эмоции и зафиксируйте их силу, а главное направленность (негативные или позитивные ощущения, степень психологического, эмоционального комфорта (дискомфорта). Теперь тоже проделайте со второй альтернативой ("вариантом 2"), представив его последствия, осознав свои чувства и их характеристики.

Если вариантов более двух, оцените реакцию организма на остальные альтернативы. И главное направленность (чувства, эмоции и зафиксируйте их силу варианта людей, авторов. Замечу, что, по моему мнению, в большинстве случаев мы сталкиваемся с трудностями выбора одной из двух возможных альтернатив. В ходе проделываемой визуализации вы обязательно получаете эмоциональную реакцию организма на предполагаемый результат вашего решения.

Также в процессе выполнения этого упражнения могут появиться мысли, оценки, которые могут помочь вам в выборе. Четко распознайте, откалибруйте ваши эмоции, мысли в соответствии с одним, а затем вторым решением. Теперь вы знаете, при выборе кокой из альтернатив ("вариант 1" или "вариант 2") вам комфортнее, приятнее, спокойнее в эмоциональном плане.

Следовательно, наше тело, подсознание подсказывает нам более приемлемый выбор. Сделайте сознательный выбор в пользу варианта с более комфортными (позитивными) ощущениями, эмоциями.

Методология этого способа принятия решения проста и заключается она в том, что наш организм (тело, ощущения, эмоции) обмануть сложно. Как известно, подсознательная, интуитивная сторона психики человека слабо изучена и заключает в себе потенциал, который мы используем далеко не в полной мере. Подсознание словно суперкомпьютер практически мгновенно рассчитывает множество возможностей развития событий и выдает нам результат в виде базовых эмоций: "комфортно - не комфортно" или "комфортно - менее комфортно". И теперь нашему сознанию остается сделать выбор в пользу решения, сопровождающегося комфортными или более комфортными эмоциональными ощущениями.

Какой же метод принятия решения из описанных выше наиболее оптимальный? Как ни парадоксально, но выбирать вам.

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