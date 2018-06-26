Появились фото нового Volkswagen Passat - ФОТО

Новое поколение популярного седана должно быть представлено публике во второй половине нынешнего года. Уже сейчас стало ясно, как именно VW Passat будет выглядеть, однако, ситуация еще может измениться, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Изображения нового поколения седана опубликовала китайская пресса, но, к примеру, издание CarNewsChina особо оговорилось, что на фотографиях изображена версия для рынка Поднебесной. Таким образом, в Европе VW Passat может несколько изменить внешность. Впрочем, платформу и габариты производитель вряд ли будет менять в зависимости от рынка, а эти детали тоже уже известны.

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Судя по фото, экстерьер Passat в 2019 модельном году будет активно приближен к облику лифтбэка Arteon - на седане применят все актуальные дизайнерские решения стилистов VW. Кроме того, "Пассат" получит более лихо заваленные задние стойки и станет чем-то средним между седаном и четырехдверным купе. На фотографиях хорошо просматривается и исключительно современная оптика.

Со сменой поколений "Пассат" несколько увеличится в размерах. В длину седан вытянется до 4 933 мм (против нынешних 4 872 мм), в ширину раздастся до 1 836 мм (+2 мм), а вот высота его снизится - 1 469 мм против 1 484 мм. При этом следует ожидать и увеличения колесной базы с 2 803 мм до 2 871 мм. Какой части кузова достанутся лишние миллиметры - задней половине салона или багажнику - пока не уточняется.

Что до моторной гаммы, то в Китае новый "Пассат" планируется оснащать двумя моторами на выбор: 1,4-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с. или двухлитровым агрегатом, который будет доступен в двух вариантах - 186 или 220 л.с. Несколько позже линейка пополнится и гибридной силовой установкой.

Утверждается, что версию для китайского рынка производитель официально представит уже в сентябре нынешнего года.

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