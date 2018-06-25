Как повысить свою продуктивность и улучшить самодисциплину

Промедление или, как часто его еще называют прокрастинация, по мнению психологов, является основным человеческим инстинктом. Они поясняют это тем, что людей больше привлекает мгновенное удовлетворение, а не поддержание высокого уровня производительности, который более выгоден для нас в долгосрочной перспективе, сообщает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

В качестве наглядного примера можно взять процесс экономии денег. Все хотят их откладывать, а по факту мы зачастую их попросту тратим как на нужные, так и ненужные вещи, потому что наши импульсы сильнее нас.

Схожее отношение у нас и к собственной продуктивности. Мы сильно заблуждаемся, думая, что у нас всегда будет время, поэтому мы неразумно его расходуем. Но если приложить немного усилий и подтянуть свою самодисциплину, то можно автоматически улучшить свою продуктивность.

1. Изучите себя

Когда вы отмечаете у себя всплеск или самый высокий уровень продуктивности? Вы жаворонок или сова? Каковы ваши триггеры, когда вы принимаете решение "я сделаю это позже"? (обмен сообщениями, социальные сети, разговоры по телефону и т. д.). Вы лучше работаете в одиночку или в команде? Выясните, где вы наиболее продуктивны, и отталкивайтесь от этого. При необходимости объясните свой выбор и корректировку расписания окружающим (босс, коллеги). Скажите им, что отныне ваша задача - это максимально эффективно использовать ваше рабочее время.

2. Держите под рукой блокнот

У большинства людей есть большая проблема с неудержимым потоком малозначимых и несущественных мыслей. В одну минуту мы сосредоточены на важной задаче, а в следующую минуту мы уже размышляем о том, что возьмем в столовой на обед, сколько времени осталось до перерыва, или сколько дней отпуска у вас накопилось. Но когда вам в голову приходит что-то, что достойно внимания, немедленно это запишите. Извлекайте из хаотичных мыслей только важную информацию, и в результате вы будете намного более продуктивны (не говоря уже о спокойствии и расслаблении). А еще выделите себе от 15 до 30 минут вечером, чтобы подумать о "лишних" вещах, которые постоянно мелькают в ваших мыслях в течение дня.

3. Контролируйте свой фокус внимания

Избыток информации порождает недостаток внимания. Проще говоря, вы должны разумно подходить к управлению своим вниманием. Рассеянные мысли постепенно ведут к выработке беспорядочной, отрицательной энергии, тогда как сосредоточенные мысли - это энергия положительная. Следовательно, следите за тем, как вы мыслите, и куда потом направляете свою ментальную энергию. Игнорируйте все то, что несущественно, и концентрируйтесь на вещах, которые ориентированы на действия и результат.

4. Вырабатывайте упорство и терпение

К успеху не бывает легких путей. Вы тратите немало времени, приобретая реальный опыт и находя решения к сложным проблемам, но иных вариантов нет. Хотя у некоторых людей упорство и настойчивость - это врожденные качества, все же большинство из нас предпочитает путь наименьшего сопротивления. Но эти качества можно в себе натренировать и сделать их привычкой. Чем упорнее и терпеливее вы становитесь с каждым днем, тем активнее и продуктивнее становится ваша работа, даже когда вы порой заходите в тупик. Со временем упорство и терпение могут стать вашей второй натурой.