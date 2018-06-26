Смотрят ли современные подростки телевизор

В недавних прогнозах говорилось о том, что медиакомпании должны все больше присматриваться к требованиям Поколения Z. Коллеги из Business Insider опросили 100 подростков. Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News, задача - узнать, как они смотрят телевизор.

Результаты опроса должны заставить телевизионные компании меняться, ведь именно Поколение Z - аудитория будущего.

Маркетологи считают, что это поколение сильно отличается от предыдущих. Компании идут на различные хитрости, например, представляют себя в социальных сетях, но это не всегда хорошо работает. Как оказалось, телевизионной передачей привлечь внимание подростков не так просто.

17-летняя Грейс Кларк сказала, что она не смотрит телевизор. Вместо этого она смотрит видео на YouTube. Основное достоинство платформы для нее в том, что ролики, как правило, короче телевизионных передач, и могут держать ее внимание на протяжении всего видео. 20-минутное видео кажется ей идеальным.

Да, стоит учитывать, что не многие из людей, родившихся после 1997 года помнят жизнь без смартфонов и социальных сетей. Переходя к результатам опроса, скажем, что только два процента подростков могут назвать телевидение основным источником видеоконтента для себя.

Почти треть предпочитает смотреть видео на YouTube. 62 процента пользуются и другими сервисами для стриминга видео, вроде Netflix. Телевидение для подростков - это средство общения с семьей, способ просмотра новостей, или ночник.

16-летняя Грейс Сердула предпочитает YouTube, потому что может смотреть там все, что захочет. К слову, оказалось, что среди подростков популярны старые сериалы, которые не показывают в эфире.

Большое влияние на результаты опроса оказала распространенность смартфонов. Именно с их помощью подростки предпочитают смотреть видео, и дело вовсе не в том, что у них нет доступа к телевизору. Ну и конечно, большой выбор, возможность смотреть контент без перерыва и без рекламы, и возможность перемотки делает телевидение устаревшим для подростков.

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