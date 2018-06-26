Теорию относительности подтвердили на галактическом уровне

Общая теория относительности Эйнштейна - крайне важный инструмент представления современной Вселенной, без которого не обходится запуск ни одного спутника. Но как она соблюдается в масштабах, например, целой галактики? Благодаря ученым, теперь мы можем сказать: прекрасно соблюдается. Они провели исследование двух относительно далеких галактик, находящихся друг напротив друга, и доказали, что теория относительности безупречна, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

В исследовании задействовали космический телескоп Хаббла и Очень Большой Телескоп для измерения массы галактики, находящейся на переднем плане, с использованием как гравитационного линзирования ее заднего партнера, так и скорости вращения звезд по ее краям. Сопоставление позволило проверить измерения. В результате погрешность составила 9% - это много, но на сегодняшний день это самое точное измерение.

Не то, чтобы новости радовали, однако общая теория относительности - один из прочнейших фундаментов современных исследований. Обнаружение слабины в ОТО будет означать пересмотр всей современной физики, астрофизики и космологии в пользу других, менее проверенных и перспективных теорий. Хотя данное исследование не доказывает, что ОТО является главной принципиальной схемой работы Вселенной, оно избавляет ученых и компании от необходимости отбрасывать знания, накопленные за десятки лет.

В ближайшее десятилетие два новых телескопа - спутник "Евклид" и Большой синоптический обзорный телескоп - смогут найти отклонения от ОТО в масштабах, в 1000 раз превышающих масштабы данного исследования. Если общая теория относительности пройдет и эти испытания, мы будем уверены, что это правильная теория, описывающая эффекты гравитации во Вселенной в целом. Пока она справляется, Эйнштейн гордился бы.

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