Новые Ford Focus научатся перепрыгивать через ямы - ФОТО

Ford Focus станет самым доступным из "Фордов", которые получат инновационное решение для адаптивной подвески. Новая технология позволяет минимизировать последствия для ходовой части от ударов о дорожные неровности, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Активная подвеска Continuously Controlled Damping от Ford с непрерывно контролируемой жесткостью амортизаторов получила систему распознавания выбоин. Блок управления подвеской каждые 2 миллисекунды опрашивает 12 сенсоров и при необходимости меняет жесткость амортизаторов. Сенсоры научились вычислять момент начала падения колеса в дорожную яму, и если электроника фиксирует подобную ситуацию, блок управления подвеской отдает команду на максимальное увеличение жесткости амортизатора.

В этом случае возможность движения колеса в вертикальной плоскости снижается до минимума и колесо просто не достает до дна выбоины: автомобиль словно бы "поджимает" его. Соответственно, снижаются и последствия от удара по колесу при выходе из ямы или открытого канализационного люка. Кроме того, в такой ситуации электроника еще и заблаговременно дает команду на подготовку к прохождению препятствия заднему колесу. В Ford утверждают, что новая система сделает передвижение по плохим дорогам не только более комфортным, но и более безопасным - как для автомобиля, так и для пассажиров.

Новая система испытывалась производителем на тестовом полигоне в Бельгии, где на одном из участков трека смоделированы возможные дорожные неровности из 25 стран мира, включая Россию. Производитель заявляет, что испытывал систему распознавания выбоин на ямах, заполненных мячиками для пинг-понга, при этом мячики оставались неповрежденными.

Система Continuously Controlled Damping уже устанавливается "Фордом" на несколько моделей - например, Mondeo, Galaxy и Expedition. В нынешнем году система распознавания выбоин начнет устанавливаться и на самую доступную модель - Ford Focus, причем "Форд" стал первым производителем, предложившим подобную технологию в сегменте С.

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