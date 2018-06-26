15 впечатляющих фото, которые точно сломают ваш мозг - ФОТО
26 июня 2018 12:17 160
Реальность - это то, в чем вряд ли получится усомниться. Но подборка этих фото заставит удивиться даже самого отпетого реалиста. Поверьте, это не проделки какого-то фокусника, и не работа мастера фотошопа. Это самая настоящая реальность, передает Day.Az со ссылкой на interesno.cc.
Солнечный блик на здании
Торнадо из птичьей стаи
Землетрясение на Тайване
Следы динозавров в Аргентине
Облака, Канзас
Заброшенное здание на берегу моря
Это яйцо соединяет два здания
а
Вот как выглядит дерево, в которое два часа назад ударила молния
Виадук, Англия
Олень-альбинос
Розовый кузнечик
Это не звезды, это фейерверк
Всего лишь снег на заборе
Грозовой фронт
Это такой гриб
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