16 фото ну очень скромных и стеснительных животных - ФОТО
Скромность, как известно, относится к добродетелям. Но при этом говорят, что на скромных "воду возят" и быть скромным не очень и выгодно. Но кому-то надо быть и скромным. Вот их мы и собрали в этой подборке, передает Day.Az со ссылкой на interesno.cc.
1. Я совсем не наглая рыжая морда!
2. Хозяйка, не ори! Я завтра эту мышь поймаю! Не позорь на всю деревню!
3. Этот цветочек тебе в утешение! За сгрызенную туфлю!
4. Я написал в твои кроссовки? Но я не знал, что это кроссовки! Я думал - два лоточка стоят!
5. Гюльчатаи, откройте личики!
6. Боже, опять забыл хлеба купить! Жена меня убьет!
7. Очень вас прошу, не выкладывайте мое фото в Интернет! Опять все будут смеяться и инопланетянином обзывать!
8. На корпоратив больше не пойду! Там такого насмотришься! А я еще маленькая белочка!
9. Выключите камеру! Я не накрашена!
10. Здравствуйте! Я тут охраняю... А можно на вас гавкнуть?
11. Нет! Не снимайте, я не фотогеничный!
12. Достали эти папарацци!
13. Простите, извините. А можно я одним глазком взгляну, чем это так вкусно пахнет?
14. Я еще такой маленький, не ругайте меня сильно!
15. Мне точно нельзя на диване сидеть? Точно-точно?!
16. Я дико извиняюсь, а вы случайно не знаете, кто там кучку посреди ковра сделал?
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