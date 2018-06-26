16 фото ну очень скромных и стеснительных животных - ФОТО

Скромность, как известно, относится к добродетелям. Но при этом говорят, что на скромных "воду возят" и быть скромным не очень и выгодно. Но кому-то надо быть и скромным. Вот их мы и собрали в этой подборке, передает Day.Az со ссылкой на interesno.cc.

1. Я совсем не наглая рыжая морда!

2. Хозяйка, не ори! Я завтра эту мышь поймаю! Не позорь на всю деревню!

3. Этот цветочек тебе в утешение! За сгрызенную туфлю!

4. Я написал в твои кроссовки? Но я не знал, что это кроссовки! Я думал - два лоточка стоят!

5. Гюльчатаи, откройте личики!

6. Боже, опять забыл хлеба купить! Жена меня убьет!

7. Очень вас прошу, не выкладывайте мое фото в Интернет! Опять все будут смеяться и инопланетянином обзывать!

8. На корпоратив больше не пойду! Там такого насмотришься! А я еще маленькая белочка!

9. Выключите камеру! Я не накрашена!

10. Здравствуйте! Я тут охраняю... А можно на вас гавкнуть?

11. Нет! Не снимайте, я не фотогеничный!

12. Достали эти папарацци!

13. Простите, извините. А можно я одним глазком взгляну, чем это так вкусно пахнет?

14. Я еще такой маленький, не ругайте меня сильно!

15. Мне точно нельзя на диване сидеть? Точно-точно?!

16. Я дико извиняюсь, а вы случайно не знаете, кто там кучку посреди ковра сделал?