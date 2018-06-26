20 сильных цитат любимого всеми Евгения Леонова - ФОТО

Всеми любимый актер Евгений Леонов с детства мечтал вовсе не об актерской карьере, он хотел стать летчиком. Однако судьба распорядилась иначе, передает Day.Az со ссылкой на interesno.cc.

Помимо съемок в фильмах Леонов озвучивал знаменитого персонажа мультфильма - Винни Пуха. Но запись голоса была ускорена на 30%, благодаря чему получился такой комичный голос.

Интересно, что во время съемок фильма "Полосатый рейс" сцену в ванной Леонов вовсе не играл. Актера не предупредили, что во время записи дубля уберут защитное стекло, отделяющее его от тигра. Когда Евгений Павлович открыл глаза и увидел морду тигра, он от страха кинулся бежать. Вот так чувство страха помогло сыграть эту знаменитую роль.



Бывает достаточно всего одного доброго слова, чтобы почувствовать себя окрылённым. И очень важно, чтобы это слово было сказано при жизни человека.

Говорят: сейчас другое время. Другой Бог. Другая нравственность. Другая Правда. Но в том-то и дело, что Другого Бога не бывает. И другой нравственности не бывает. И другой Правды. Всё затоптать нельзя. Особенно в искусстве.

"Тишина - это какое-то особое состояние мира и человеческой души. Мне кажется, мы себя чувствуем частичкой природы, каплей океана в тишине только. Вне тишины нельзя понять красоту".

Есть ли в твоей жизни человек, перед которым ты не боишься быть маленьким, глупым, безоружным во всей наготе своего откровения? Этот человек и есть твоя защита.

А чтобы знать жизнь - надо жить. Не беречь себя от конфликтов своих и чужих, не бояться опасности, риска, не искать пути полегче, не бежать от ответственности, не думать, что твоя хата с краю и что ветры времени тебя не коснутся.

Страх - это еще не слабость. Вот если страх заставляет тебя отступить, если ты бережешь свои силы и в результате уменьшаешься сам - это слабость.

Вообще-то, я думаю, совсем неспособных к добру людей нет. Бывает, что человек ожесточился и ему кажется, что в его душе нет места для доброты, но это ошибка, это временно: не совершая добрых дел, человек чувствует себя неуютно в этом мире.

Вообще-то, я думаю, совсем неспособных к добру людей нет. Бывает, что человек ожесточился и ему кажется, что в его душе нет места для доброты, но это ошибка, это временно: не совершая добрых дел, человек чувствует себя неуютно в этом мире.

Мне лично почему-то кажется, что сама по себе политика - дело чистое. А вот насчёт людей, которые ее делают, - тут надо разговаривать.

Рабочий день у меня ненормированный. Порядка нету. От этого характер нервный, тяжелый для окружающих. Всё молчу. Молчу, когда надо говорить. Когда не надо, несу чушь.

Через всю мою жизнь, как и через жизнь каждого человека, прошло столько лиц, людей. С кем-то сталкивался ближе, а с кем-то просто ехал в машине со съёмок. Но ведь каждый человек, если заглянуть ему в глаза, это целый мир. Будь восприимчив к этим мирам. Здесь начало искусства.

Для кого-то Бог на небе, а для кого-то в собственном сердце. И этот Бог в сердце не даёт опуститься ниже определенного человеческого уровня... Он не позволит ударить ногой собаку, обидеть старика, плохо относиться к родителям.

Счастье - это когда утром хочется на работу, а вечером - домой.

В моей жизни бывало так, что меня обижали,

как мне кажется, напрасно, незаслуженно.

А у меня такая позиция, что, если человек меня обидел, я его исключу из своей жизни... я могу с ним здороваться и разговаривать, но он для меня "Как Человек" - уже не существует...

Важно только понимать, что плохое - плохо, не удалось, - тогда можно идти дальше, и что-нибудь обязательно получится.

Ты кого-то хочешь убедить, что влюблён? Но подумай, разве же это нормально - желание демонстрировать свою любовь? Мне кажется, надо быть тише, осторожнее, лучше пусть никто не знает, ведь любовь - тайна твоя душевная.

Когда я говорю - одиночество, я имею в виду, что я что-то делаю, а меня не понимают, тогда я одинок.

Обиды вообще не следует копить, не большое, как говорится, богатство.

Театр - это не кино, не эстрада, не телевидение. Театр - это не рассказ о любви, это она сама - любовь. И значит, вас двое: ты и зритель.