18 цитат Илона Маска о вещах, о которых никто до этого не говорил

Илон Маск - предприниматель из ЮАР, который благодаря своим невероятным изобретениям стал для нас реальным героем фантастического будущего. С его именем связаны компании Space X, Tesla, PayPal, SolarCity, Neuralink и The Boring Company. И этот список с каждым годом только растет, ведь он полон идей и планов, передает Day.Az со ссылкой на interesno.cc.

Что сделало его таким, каким он есть сегодня? Мы подобрали самые знаменитые цитаты Илона Маска, чтобы попытаться понять - как мыслит этот величайший инженер, предприниматель и изобретатель, который меняет наш мир самым революционным образом.

Наслаждайтесь!

1. Важно задавать правильные вопросы.



"Книга "Автостопом по Галактике" научила меня очень важной вещи: самое сложное - это выяснить, какие задавать вопросы. Но как только вы с этим справитесь, все остальное - проще простого. Я пришел к выводу, что мы должны расширить масштабы человеческого сознания, чтобы понять, какие же вопросы следует задавать. На самом деле единственное, что имеет смысл, - это стремление к общественному просвещению".

2. Быть в гуще событий, где реально что-то происходит.



"Каждый раз, когда я читал о какой-то крутой технологии, которая появлялась, как правило, в США, или если в более широком смысле - в Северной Америке, я хотел быть там, где все это рождается и происходит. В той же Силиконовой Долине. Хотя в те времена я даже не представлял, где она находится. Для меня это было каким-то мифическим местом".

3. Одержимость идеями.



"Она сказала, что первый вопрос, который я задал, был: "Ты когда-либо задумывалась об электрических автомобилях?" Она ответила, что нет, никогда. И это она сказала зря. До этого момента наше свидание было прекрасным".

4. Решите для себя, чем хотите заниматься.



"Когда я еще учился в колледже, то просто подумал: "Хорошо, ну а какие вещи способны глобально повлиять на будущее человечества?" И мне пришло на ум, что это будет Интернет, новые источники и технологии выработки энергии, освоение других планет, развитие генетики и искусственного интеллекта".

5. Быть частью интернет революции.



"Это вовсе было не так, что я подумал: "О, я хочу заработать кучу денег!" Интернет позволяет любому человеку, в какой точке земного шара он бы ни находился, получить доступ к мировой информации. Это похоже на импульсы в нервной системе. Человечество, таким образом, становится суперорганизмом - такого никогда прежде не было. И мне хотелось быть причастным к этому процессу".

6. Мотивация учеников.



"Лучшим из моих учителей был директор начальной школы. По какой-то причине наш учитель математики уволился, и он решил читать математику вместо него, да еще и пройти программу ускоренными темпами, - чтобы успеть за год догнать все, что мы пропустили.

Первую часть урока мы работали как во время пожара, да и на дом нам задавали суперсложные задания. Зато вторую часть урока наш директор посвящал рассказам о Второй мировой войне, которую прошел солдатом. И если мы хотели услышать эти великолепные истории - приходилось адски трудиться. Скажу вам, что абсолютно все работали, и делали это очень хорошо".

7. Критическое мышление и "пузыри фильтров"



(понятие, разработанное интернет-активистом Илаем Парайзером: когда веб-сайты показывают только ту информацию, которая согласуется с предыдущими точками зрения пользователя).

"Действительно ли все ваши аксиомы верны? Применимы ли они к конкретным обстоятельствам, правильны ли наши выводы и заключения? В этих вопросах - вся суть критического мышления. Удивительно, как часто люди забывают о нем! Думаю, причина кроется в том, как устроен наш мозг. Мы хотим, чтобы все было так, как мы решили, потому информацию, которая поддает сомнению наши убеждения, просто откидываем".

8. Базовые принципы мышления и рассуждение по аналогии.



"Я полагаю, что хорошей основой для мышления является первый принцип рассуждения, который используют в физике. Первый принцип - это базовое предположение, которое нельзя вывести из какого-либо другого предположения. Я имею в виду - не мыслить по аналогии.

Всю свою жизнь мы мыслим и действуем, рассуждая по аналогии, что означает, что попросту копируем то, что делают другие, возможно, с небольшими вариациями. И это нормально, потому что иначе не выжить. Но если вы хотите придумать или сделать что-то кардинально новое - следует использовать подход, как в физике. Физики и правда придумали, как открывать совершенно новые, часто противоречивые и парадоксальные вещи. Взять, к примеру, ту же квантовую механику".

9. Важно понимать, зачем учиться.



"Многие школьники искренне не понимают, зачем им ходить в школу. Уверен, что для того, чтобы дать им мотивацию - следует сначала ответить на все их "зачем?" Только тогда они увидят цель".

10. Постоянно учитесь - даже на пределе своих возможностей.



"У меня ощущение, что моя голова забита уже по самый край! Переключаться между задачами - не так уж и просто, а ведь надо еще разбираться в каждой из них. Но, честно говоря, я думаю, что люди способны учиться еще больше. Даже когда им кажется, что это уже невозможно. Ведь они сдаются, даже не предприняв попытки. Маленький совет: представьте себе знания в виде семантического дерева. Как только вы поймете базовые принципы (ствол и большие ветки), то разобраться в деталях (листьях) - не составит труда".

11. Структурированный формат младшей школы.



"Это неправильно, что все дети переходят из класса в класс, как на конвейере, изучая английский, математику и другие предметы определенное количество часов. Из пятого классав шестой и т.д. - это же подобно конвейеру по сборке. Ну это же просто смешно. Ведь все дети проявляют интерес к разным вещам, с разной скоростью и темпом усваивают знания. Позвольте им прогрессировать с наиболее подходящим для них темпом именно в тех предметах, которые их интересуют. Мне кажется, это совершенно очевидная вещь".

12. Значение истины.



"Я всегда стараюсь докопаться до истины. Выяснить всю правду обо всем. Полагаю, это очень важно. Если вы собираетесь принять какое-то решение - это действительно очень, очень важно".

13. Стремление приносить пользу.



"Когда вы создаете компанию, следует задаваться вопросом, какую пользу она принесет людям, а не думать о том, что вы хотите стать бизнесменом и зарабатывать кучу денег".

14. Личность человека, и каков он - это очень важно.



"Моя самая большая ошибка, которую я пытаюсь исправить, состоит в том, что я слишком много значения придавал таланту людей, а не их личности... Это действительно очень важно, когда у кого-то доброе сердце. На самом деле - больше, чем все остальное. И я ошибался, полагая, что самое важное - это мозг".

15. Будьте готовы и к успехам, и к падениям.



"У нас нет карты успеха. Никогда не знаешь, какие шаги ведут к провалу. Ошибаться - это нормально, от этого еще никто не умирал".

16. Значение критики.



"Просите других людей критиковать вас. Особенно - друзей. Потому что они вам сами точно не скажут ничего, даже если и подумают".

17. Мы - киборги.



"Все мы уже превратились в киборгов. Ведь мы сами создали свою цифровую версию в сети: с помощью электронных писем, многочисленных аккаунтов в социальных сетях и всей нашей деятельности в интернете. Мы обладаем самой настоящей суперсилой благодаря компьютеру и смартфону со всеми их приложениями. Каждый из нас обладает даже большей силой, чем президент США 20 лет назад. Вы можете получить ответ на любой вопрос; вы можете взять участие в видеоконференции с кем только пожелаете; можете отправить одновременно сообщение миллионам людей. Вы можете творить настоящие чудеса".

18. Не бойтесь перемен.



"Некоторые люди не любят перемены. Но выхода нет. Вам придется научиться принимать их, особенно если альтернатива только одна - катастрофа".