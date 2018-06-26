14 идиотских тату, которые могли набить только недалекие люди - ФОТО

Вот татуировки, которые мог набить не совсем думающий человек. Тату - это очень ответственное решение. Эти люди, видимо, были глубоко убеждены в том, что именно такие рисунки должны красоваться на их теле. Видимо, им никто не сказал, что такой "шедевр" остается на всю жизнь, передает Day.Az со ссылкой на interesno.cc.

А как вам такое "творчество"?