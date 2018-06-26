15 крутых вещей, которые как-будто пришли к нам из будущего

26 июня 2018 15:00

Безусловно, без этих вещей можно обойтись. Но вы только посмотрите как круто они сделаны! Многие из них, к тому же и весьма полезны. Будь бы у нас много денег, все бы скупили, что есть в этом посте, передает Day.Az со ссылкой на interesno.cc.

Колготки с имитацией татуировки

S15 крутых вещей которые какбудто пришли к нам из будущего

Складной капюшон для пляжа с подушкой и зарядкой для гаджетов

S15 крутых вещей которые какбудто пришли к нам из будущего

Косметичка с затягивающимся шнурком, в которой просто и легко отыскать все необходимое

S15 крутых вещей которые какбудто пришли к нам из будущего

Будильник с запахом кофе

S15 крутых вещей которые какбудто пришли к нам из будущего

Дождевики для обуви

S15 крутых вещей которые какбудто пришли к нам из будущего

Наклейки, в которых можно ходить по горячему песку и неровному морскому дну

S15 крутых вещей которые какбудто пришли к нам из будущего

Забавные держатели для вареной кукурузы

S15 крутых вещей которые какбудто пришли к нам из будущего
 

Горшки для цветов с самополивом

S15 крутых вещей которые какбудто пришли к нам из будущего

6-местный надувной фламинго для пляжных вечеринок

S15 крутых вещей которые какбудто пришли к нам из будущего

Формы для льда в виде животных

S15 крутых вещей которые какбудто пришли к нам из будущего

Бомба для ванны, которая превращает воду в загадочную Вселенную

S15 крутых вещей которые какбудто пришли к нам из будущего

Рулетка-жираф

S15 крутых вещей которые какбудто пришли к нам из будущего

"Быстрые" шнурки

S15 крутых вещей которые какбудто пришли к нам из будущего

Многофункциональная форма для льда: легко достать лед и можно охладить бутылку с вином

S15 крутых вещей которые какбудто пришли к нам из будущего

И конечно, мороженое с заячьими ушками

S15 крутых вещей которые какбудто пришли к нам из будущего
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