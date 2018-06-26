15 крутых вещей, которые как-будто пришли к нам из будущего
26 июня 2018 15:00 186
Безусловно, без этих вещей можно обойтись. Но вы только посмотрите как круто они сделаны! Многие из них, к тому же и весьма полезны. Будь бы у нас много денег, все бы скупили, что есть в этом посте, передает Day.Az со ссылкой на interesno.cc.
Колготки с имитацией татуировки
Складной капюшон для пляжа с подушкой и зарядкой для гаджетов
Косметичка с затягивающимся шнурком, в которой просто и легко отыскать все необходимое
Будильник с запахом кофе
Дождевики для обуви
Наклейки, в которых можно ходить по горячему песку и неровному морскому дну
Забавные держатели для вареной кукурузы
Горшки для цветов с самополивом
6-местный надувной фламинго для пляжных вечеринок
Формы для льда в виде животных
Бомба для ванны, которая превращает воду в загадочную Вселенную
Рулетка-жираф
"Быстрые" шнурки
Многофункциональная форма для льда: легко достать лед и можно охладить бутылку с вином
И конечно, мороженое с заячьими ушками
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