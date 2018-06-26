15 крутых вещей, которые как-будто пришли к нам из будущего

Безусловно, без этих вещей можно обойтись. Но вы только посмотрите как круто они сделаны! Многие из них, к тому же и весьма полезны. Будь бы у нас много денег, все бы скупили, что есть в этом посте, передает Day.Az со ссылкой на interesno.cc.

Колготки с имитацией татуировки Складной капюшон для пляжа с подушкой и зарядкой для гаджетов Косметичка с затягивающимся шнурком, в которой просто и легко отыскать все необходимое Будильник с запахом кофе Дождевики для обуви Наклейки, в которых можно ходить по горячему песку и неровному морскому дну Забавные держатели для вареной кукурузы Горшки для цветов с самополивом 6-местный надувной фламинго для пляжных вечеринок Формы для льда в виде животных Бомба для ванны, которая превращает воду в загадочную Вселенную Рулетка-жираф "Быстрые" шнурки Многофункциональная форма для льда: легко достать лед и можно охладить бутылку с вином И конечно, мороженое с заячьими ушками