25 любопытных фактов, после которых вы посмотрите на окружающий мир совсем иначе

26 июня 2018 17:12

Есть люди, которые могут сказать, что они много путешествовали, и знают практически весь мир. Но позволим себе не согласиться с ними. Планета, на которой мы живем, хранит много тайн, передает Day.Az со ссылкой на interesno.cc.

А знаете ли вы об этих 25 любопытных фактах?

1. У меда нет крайнего срока годности. Он не портится ни через год, ни через 10 лет... то есть - никогда

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2. Turritopsis nutricula - единственный организм на Земле, который является биологически бессмертным

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3. Сердце кита настолько велико, что человек может плавать по его артериям...

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4. ...но диаметр его горла не больше блюдца

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5. На каждого человека на Земле приходится 1,6 миллиона муравьев

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6. У осьминога три сердца

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7. Фэн-шуй появился как искусство выбора лучшего места для гробницы

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8. На Юпитере и Сатурне идут алмазные дожди

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9. В организме человека бактерий больше, чем клеток

https://cdn1.umbrella.green/wp-content/uploads/2017/12/9-106.jpg

10. Вероятность того, что в стакане воды, что вы пьете, есть молекула воды, которая когда-то была в моче динозавров, достигает 100%

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11. Франкенштейн - имя создателя монстра, но не самого монстра

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12. Сом может различать 27 тысяч вкусов, что в пять раз превышает человеческие способности

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13. Классический круглый аквариум - худший дом для золотой рыбки из всех, что можно найти
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14. Чтение в полумраке или использование компьютера в темноте не оказывает отрицательного воздействия на зрение

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15. Оксфордский университет старше Ацтекской империи

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16. На Кипре Рождественского деда зовут Василий

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17. Ни у кого так и не получилось приручить африканского слона

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18. Недосыпание может привести к тому, что вы начнете видеть врага в каждом из окружающих вас людей

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19. Морщины на пальцах, которые появляются если вы проводите много времени в воде, помогают улучшить сцепление. В результате воздействия воды морщины появляются для того, чтобы при необходимости можно было безопаснее ухватиться за влажную поверхность

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20. Маленькая канавка, отделяющая губы от носа, называется губной желобок. Он образуется в ходе развития на втором-третьем месяце беременности

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21. Развитие округлых ягодиц восходит в далекое прошлое. Они формировались, когда человек должен был быстро бегать, чтобы охотиться. По этой же причине у человека длинные ноги, легкие ступни и круглые, мускулистые пальцы, которые смягчают удар при ходьбе

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22. Женское сердце бьется быстрее, но у мужчин оно больше

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23. Если бы Юпитер находился на том же расстоянии от Земли, что и Луна, мы бы видели его примерно так:

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24. Под микроскопом песок выглядит совершенно не таким, каким мы привыкли его видеть

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25. Левое изображение показывает, как горит свеча на Земле, а правое - в условиях невесомости

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