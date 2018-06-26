25 любопытных фактов, после которых вы посмотрите на окружающий мир совсем иначе

Есть люди, которые могут сказать, что они много путешествовали, и знают практически весь мир. Но позволим себе не согласиться с ними. Планета, на которой мы живем, хранит много тайн, передает Day.Az со ссылкой на interesno.cc.

1. У меда нет крайнего срока годности. Он не портится ни через год, ни через 10 лет... то есть - никогда

2. Turritopsis nutricula - единственный организм на Земле, который является биологически бессмертным

3. Сердце кита настолько велико, что человек может плавать по его артериям...

4. ...но диаметр его горла не больше блюдца

5. На каждого человека на Земле приходится 1,6 миллиона муравьев

6. У осьминога три сердца

7. Фэн-шуй появился как искусство выбора лучшего места для гробницы

8. На Юпитере и Сатурне идут алмазные дожди

9. В организме человека бактерий больше, чем клеток

10. Вероятность того, что в стакане воды, что вы пьете, есть молекула воды, которая когда-то была в моче динозавров, достигает 100%

11. Франкенштейн - имя создателя монстра, но не самого монстра

12. Сом может различать 27 тысяч вкусов, что в пять раз превышает человеческие способности

13. Классический круглый аквариум - худший дом для золотой рыбки из всех, что можно найти

14. Чтение в полумраке или использование компьютера в темноте не оказывает отрицательного воздействия на зрение

15. Оксфордский университет старше Ацтекской империи

16. На Кипре Рождественского деда зовут Василий

17. Ни у кого так и не получилось приручить африканского слона

18. Недосыпание может привести к тому, что вы начнете видеть врага в каждом из окружающих вас людей

19. Морщины на пальцах, которые появляются если вы проводите много времени в воде, помогают улучшить сцепление. В результате воздействия воды морщины появляются для того, чтобы при необходимости можно было безопаснее ухватиться за влажную поверхность

20. Маленькая канавка, отделяющая губы от носа, называется губной желобок. Он образуется в ходе развития на втором-третьем месяце беременности

21. Развитие округлых ягодиц восходит в далекое прошлое. Они формировались, когда человек должен был быстро бегать, чтобы охотиться. По этой же причине у человека длинные ноги, легкие ступни и круглые, мускулистые пальцы, которые смягчают удар при ходьбе

22. Женское сердце бьется быстрее, но у мужчин оно больше

23. Если бы Юпитер находился на том же расстоянии от Земли, что и Луна, мы бы видели его примерно так:

24. Под микроскопом песок выглядит совершенно не таким, каким мы привыкли его видеть

25. Левое изображение показывает, как горит свеча на Земле, а правое - в условиях невесомости