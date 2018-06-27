Антропологи выяснили, как охотились неандертальцы

Неандертальцы предпочитали не стрелять из лука или бросать копья, убивая жертв на большом расстоянии, а добывать себе пищу в "рукопашном бою", нападая на животных из засады, заявляют антропологи в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Люди питаются мясом животных уже как минимум 2,5 миллиона лет, однако мы до сих пор не знаем, как наши предки добывали себе пропитание. Недавно были найдены останки копий возрастом в 400-300 тысяч лет, однако они не дают нам понимания того, как именно они использовались. Мы нашли скелеты двух ланей, которые дали ответ на этот вопрос", - рассказывает Вил Рубрукс (Wil Roebroeks) из Лейденского университета (Голландия).

Достаточно долгое время антропологи и палеонтологи считали, что неандертальцы, европейские "кузены" наших предков, заметно уступали им в культурном развитии, не обладая даром речи, культурой, религией и даже умением разжигать огонь. За последние пять лет все эти, как оказалось, мифы были успешно разбиты новыми находками в Хорватии, Израиле и в Испании.

К примеру, недавно ученые обнаружили ожерелья, изготовленные неандертальцами, а также различные образцы неандертальской наскальной живописи, а также выяснили, что эти древние люди коллекционировали камни, умели варить различные отвары для лечения болезней и рисовать абстрактные татуировки, пользоваться "химией" для разжигания костров и имели достаточно сложные погребальные обряды.

Многочисленные орудия труда и артефакты, найденные на стоянках Homo neanderthalensis в Европе и Азии, указывают на то, что эти древние люди добывали себе пропитание, охотясь на различных крупных животных. Рубрукс и его коллеги раскрыли секреты их охотничьего искусства, изучая кости, найденные в "массовой могиле" оленей. Они были обнаружены в котловине древнего озера, расположенного в 35 километрах от Лейпцига, неподалеку от стоянки неандертальцев Ноймарк-Норд.

Первые раскопки, как отмечает Рубрукс, здесь начались еще во времена поздней ГДР, археологам и палеонтологам удалось извлечь останки примерно двух сотен ланей, оленей и других копытных животных, часть которых могла погибнуть от клыков хищников, а другие - от рук первых аборигенов Европы. В пользу этого говорит то, что кости четырех ланей несли на себе следы рубил и других орудий труда.



Компьютерная модель лани, убитой неандертальцами

Анализируя повторно их кости, авторы статьи неожиданно обнаружили, что останки сразу двух копытных животных несут на себе явные и вполне однозначные следы повреждений, нанесенных копьем или другим заостренным оружием. Просканировав их при помощи томографа, ученые смогли вычислить силу и направление удара, а также обстоятельства гибели ланей.

Как показали эти расчеты, оба самца погибли в результате двух мощных, но медленных ударов копьем сзади, один из которых пробил шейные позвонки одной из ланей, а второй - заднюю часть крупа и тазовую кость. Судя по отсутствию следов заживления ран, оба животных умерли сразу после контакта с неандертальцами.

Угол падения и большое число трещин в костной ткани, как объясняют ученые, говорят о том, что эти удары были нанесены с очень небольшого расстояния, что исключает возможность того, что неандерталец мог удачно кинуть копье в лань. Все это говорит о том, что они предпочитали вступать в "ближний бой" с жертвой, нападая на нее из засады, несмотря на то что столкновение с рогами лани могло закончиться для древних людей столь же фатально, как и удар копьем.

Это, как отмечают ученые, могло отличать неандертальцев от наших предков - современные племена людей, "застрявших" в каменном веке, используют копья как в качестве метательных снарядов, так и "рукопашного" колющего оружия. С другой стороны, Рубрукс и его коллеги не исключают, что они могли и метать копья, делать что, правда, было затруднительно в густых лесах, покрывавших Европу в то время.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

