Почему Васнецов называл свою «Аленушку» «дурочкой»

Одним из самых известных полотен Виктора Васнецова, несомненно, можно назвать картину "Аленушка". Художник корпел над этой работой несколько месяцев. Еще в процессе написания "Аленушки" Васнецов окрестил ее "дурочкой". Значит ли это, что натурщица живописца была умственно-отсталой? Или Васнецов имел на нее зуб и отомстил девушке, оскорбив ее? На самом деле все было не так. Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Ахтырка

Замысел картины зрел в голове Васнецова давно. Однако художник никак не мог найти подходящей кандидатуры на роль главной героини. Причем, сразу стоит оговориться о том, что Виктор Михайлович хотел изобразить не ту Аленушку из знакомой всем сказки, а обыкновенную деревенскую девушку с некоторым трагизмом во внешности, возможно, сироту.

Пока Васнецов находился в поисках натурщицы он регулярно жил в подмосковном селе Абрамцеве. Там художник снимал дачный дом. Из Абрамцева он частенько прогуливался пешком до соседней деревни Ахтырка, где и были нарисованы первые этюды к будущей "Аленушке", а именно окружающий девушку пейзаж и знаменитый пруд.

Встреча с Аленушкой

Благодаря необыкновенному стечению обстоятельств, свою Аленушку Васнецов случайно увидел именно в Ахтырке. По воспоминаниям самого художника, молодая местная жительница поразила его воображение. В глазах девушки таилась огромная печаль, одиночество и тоска. Как выразился Васнецов, от ее фигуры "веяло особым русским духом". Ни о какой сказке об Иванушке и его сестре Виктор Михайлович даже не заикался. Скорее всего, художник хотел передать в лице одной девушки трагизм всего русского народа.

Как бы то ни было, Васнецов зарисовал свою новую знакомую. Причем, в первоначальных этюдах девушка не находится на камне возле пруда, а просто сидит на траве. И сказочного в этих набросках крайне мало. Впоследствии художник много раз дорабатывал картину, пока она не приобрела знакомые нам черты. Примечательно, что в 1881 году готовое произведение Васнецов подписал: "Аленушка" и в скобках: "Дурочка".

Почему же дурочка?

Название полотна Васнецова никого не смутило. Даже сама жительница Ахтурки узнай об этом, вряд ли затаила бы обиду на художника. Дело в том, что раньше значение слова "дурочка" весьма отличалось от современного, как впрочем, не имели "дурочки" нечего общего и с "дурами". Дурнями и дурами и тогда называли недалеких, неумных людей, а вот дурочками и дурачками ласково именовали тех, кто остался без попечения родителей, а попросту сирот. Видимо, желая объяснить тоску главной героини картины, Васнецов и указал, что Аленушка является сиротой.

Второе слово в названии шедевра русской живописи вскоре исчезло и осталось только одно - "Аленушка". Тем не менее, сама картина и ее смысл от утраты "дурочки" не пострадали: холст и без того напоен грустью. Кроме того, со временем зрители стали связывать "Аленушку" с персонажем русской сказки, которая и в самом деле потеряла отца и мать, а также брата Ивана.

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