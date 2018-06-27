Знаменитая кукла-убийца Чаки вернется на экраны в телесериале.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter сценарист Дон Манчини, который работал над оригинальной серией фильмов "Детская игра", передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

На сегодняшний момент известно, что идет подготовка к съемке сериала.

Иллюстрация с анонсом телешоу на официальной странице Манчини не уточняет, когда именно выходит сериал по мотивам культового триллера.

Напомним, первый полнометражный фильм о кукле, в которую вселилась душа погибшего убийцы, был выпущен 1988 году, а затем были сняты еще 6 картин, последняя из них вышла в 2017. Проект не стал кассовым хитом, но образ Чаки приобрел популярность.

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