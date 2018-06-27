Как Ломоносов с немцами подрался

В Академии наук, которая к тому моменту существовала уже 16 лет, не было ни одного русского, только немцы. Требовались русские академики - для отчетности, так как Петр Академию наук создал, чтоб русских выучить. Ломоносов пришелся очень кстати.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер, начальник канцелярии Шумахер (который потом до конца своих дней локти кусал, что взял на свою голову Ломоносова, и стал злейшим его врагом), принял его с большой радостью. Но вскоре ситуация изменилась: во-первых, выяснилось, что Ломоносов гораздо образованнее всех академиков - половина из них даже латыни не знали.

Во-вторых, он выяснил, что в Академии наук процветает коррупция: суммы, направленные на научные открытия, просто списывались, а расходование огромного бюджета никак не проверялось. Ломоносов начал немцев воспитывать и устраивать скандалы, не боясь применять кулаки.

За один такой скандал Ломоносова посадили на несколько месяцев в тюрьму, где он, кстати, писал стихи. Когда он вновь вернулся в Академию, жалование ему на целый год урезали в два раза - в воспитательных целях.

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