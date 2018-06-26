За какие шесть вещей вам не стоит извиняться никогда

Фраза о том, что никто никому ничего не должен очень популярна и отчасти правдива. Но, несмотря на это, мы должны много разных вещей, ведь без обязательств невозможно жить в обществе, в семье, в отношениях, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Но то, что мы действительно не должны - это извиняться и винить себя за несоответствие чужим ожиданиям, считает Лиза и перечисляет шесть вещей, за которые вам не стоит извиняться никогда.

Как ты распоряжаешься своим телом. Родить в 45, в 18 или не рожать вовсе - это только твое дело и твой личный выбор. Никто из тех, кто осуждает тебя или задает докучливые вопросы не разделит с тобой за него ответственность. Не покормит твоего ребенка, не погуляет с ним, не заберет себе, если выяснится, что ты не готова к материнству.

Как проявляется твоя сексуальность, тем более за то, что она в принципе есть. За то, что выбираешь отдаться первому встречному, с которым у вас физика, или хранишь себя для того, с кем к физике добавятся и отношения, за то, что вообще не хочешь секса, не хочешь определенных поз или экспериментов, или наоборот их страстно жаждешь. Мы имеем право на свои оргазмы или их отсутствие. И если даже они отсутствуют, не обязаны никому объяснять почему.

Что говоришь "нет", когда не хочешь делать того, что тебе предлагают. Даже в ситуации спасения чужой жизни все эксперты советуют оценить, есть ли угроза для собственной, и не вмешиваться в процесс, если угроза есть или у тебя нет навыков, ресурсов, сил, чтобы что-то изменить. Что же говорить о мелких просьбах, одолжениях, предложениях, которые сыплются на нас каждый день? Особенно, когда тебя пытаются взять на "слабо" - "тебе что жалко сделать для меня такую мелочь, подумаешь, потратишь полчаса времени, тебе что трудно мне помочь, я же не так часто прошу". Вспомни прекрасный ответ профессора Преображенского на настойчивую просьбу домкома пожертвовать денег детям Германии - "не хочу". Ты имеешь полное право "не хотеть" отдавать любой свой ресурс.

Какой у тебя семейный статус и в каком возрасте. Ты можешь выходить замуж, разводиться, оставаться в гражданском партнерстве или одиночкой - это все только твой выбор. Делить с тобой ответственность за него желающих не найдется. Зато все давят и подталкивают "пора замуж, когда внуки, хороший же мужчина, где ты еще такого найдешь, кому ты нужна разведенка с двумя детьми, живешь не пойми с кем, перед людьми стыдно". Кому стыдно или не терпится - пусть сам разводится, женится - в общем делает все, к чему пытается склонить тебя. А ты сама определишься, что делать со своей жизнью.

Какие у тебя отношения с родителями. За отношения с детьми отвечаешь ты, а вот то, какие отношения между тобой и родителями - это зона их ответственности. Хотя бы потому, что в детско-родительские отношения ребенок попадает зависимым и незрелым, и именно родители направляют его и помогают взрослеть. А также создают базу отношений. Они же сглаживают конфликты и острые моменты. Потому что взрослые. Твой долг может быть в том, чтобы помогать и поддерживать немощных родителей, но не в том, чтобы жертвовать своей жизнью, терпеть их капризы, обиды, придирки, а также, быть единственным, кто пытается что-то наладить.

Как ты расходуешь свои финансы. Ты имеешь право не хотеть жертвовать деньги ни детям Африки, ни бездомным животным, ни на поиск лекарства от рака. Ты зарабатываешь деньги тяжелым трудом, и только ты имеешь право выбирать, что с ними делать. Если ты выбираешь отдых, а не спасение очередного страждущего, значит тебе сейчас нужен именно отдых, иначе следующим страждущим можешь стать ты. Его спасет тот, у кого сейчас больше ресурса. А ты, когда восстановишься и накопишь силы, сделаешь что-то для того, у кого их сейчас нет.

А в остальном да, мы должны и обязаны оставаться людьми по отношению к таким же людям. Относиться к ним так, как хочется, чтобы относились к тебе. Тогда жизнь будет комфортным взаимодействием равных, а не манифестом хамов или сплошной тяжкой ношей из навязанных обязательств и горьких обид.