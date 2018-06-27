Найдено продлевающее жизнь вещество

Ученые Университета Маршалла в США продемонстрировали, что специфический фермент, называемый натрий-калиевой аденозинтрифосфатазой, участвует в NKAL - цикле генерации активных форм кислорода (АФК) - и тесно связан с процессом старения. По мнению исследователей, этот биохимический путь может служить мишенью для антивозрастных препаратов. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

В ходе долговременного эксперимента, который продлился около года, лабораторные мыши сидели на "западной диете", которая характеризуется высоким содержанием жиров и углеводов (42 и 42,7 процента соответственно). Это позволило сделать признаки старения хорошо заметными, поскольку в клетках животных синтезировалось большое количество кислородных радикалов - соединений, включающих атом кислорода и один или несколько неспаренных электронов. АФК способны повредить белки, ДНК и липиды, а их избыток вызывает окислительный стресс и гибель клетки, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Показано, что у мышей, получающих инъекции pNaKtide - ингибитора пути NKAL, - снижалось производство АФК и замедлялось старение. Те же самые результаты были получены на культурах человеческих фибробластов - клеток соединительной ткани. В них при стимуляции NKAL увеличивалась экспрессия маркеров старения и степень повреждения органелл. pNaKtide значительно уменьшал выраженность этих признаков.

По словам ученых, если окажется, что pNaKtide окажется безопасным для человеческого организма, то это вещество может стать основой для антивозрастной терапии.