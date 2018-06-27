Как использовать залежавшиеся овощи и фрукты

Если у вас в холодильнике залежались переспевшие бананы или помидоры, не спешите их выбрасывать. Day.Az со ссылкой на Сегодня расскажет, как использовать оставшиеся овощи и фрукты для приготовления вкусных блюд.

Помидоры

Из помидоров получится вкусный соус

Томаты - отличная основа для соуса в итальянском стиле. Очистите томаты от кожицы (для этого их нужно опустить на минуту в кипяток), измельчите блендером в пюре и протушите на сковороде вместе с обжаренным до мягкости луком, измельченным чесноком и сушеными итальянскими травами. Такой соус можно использовать для приготовления спагетти и домашней пиццы.

Цуккини, тыква и баклажаны

Баклажаны и цуккини можно испечь на гриле

Разрежьте помытые овощи на кусочки, сбрызните оливковым маслом и лимонным соком, добавьте прованские травы по вкусу и оставьте мариноваться на 30 минут. После этого запеките в духовке или на гриле до мягкости.

Бананы

Бананы можно заморозить для пирогов и смузи

Когда бананы темнеют, многие люди их просто выбрасывают, не зная, что из них можно приготовить замечательные десерты. Из перезрелых бананов получаются отличные кексы, оладьи, запеканки, смузи и даже мороженое.

Яблоки

Из яблок получится вкусная начинка для пирога

Очищенные яблоки можно нарезать кубиками и протушить на сливочном масле вместе с сахаром и корицей. Такой соус станет хорошим дополнением к мороженому, пирогам и блюдам из свинины.

Лимоны

Лимоны можно добавить в чай

Нарезанный тонкими полукольцами фрукт следует заморозить, разложив на разделочной доске, и только после этого отправить в пакет и вернуть в морозилку. Такие кусочки лимона можно добавлять в чай, глинтвейн пироги и компоты. Храниться в морозильной камере лимон может минимум три месяца.

Зелень

Зелень можно добавить в соус или суп

Она тоже поддается заморозке. После мытья и просушки аккуратно разложите травы на противне в один слой и оставьте примерно на 2 часа. Потом сложите в пакет или пластиковый контейнер.

Виноград

Виноград можно заморозить

Соберите виноградинки со стебля, помойте и обсушите. Сложите в пластиковый пакет и заморозьте. Замороженный виноград можно добавить в бокалы с вином или шампанским для охлаждения, а еще с ними можно приготовить сангрию.

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