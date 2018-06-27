Похожая на куклу девочка изменилась до неузнаваемости - ФОТО

Возможно кто-то помнит американскую девочку Алан Томпсон, которая прославилась под псевдонимом Хани Бубу. В 6 лет скандально известная малышка выиграла детский конкурс красоты. Её фотографии, где Хани Бубу была накрашена как взрослая женщина, разлетелись по всему миру. Спустя шесть лет она выглядит уже далеко не так мило, как в детстве, сообщает Day.Az со ссылкой на gubdaily.ru.

5 лет назад Хани Бубу заявила, что она визжит от радости только при одном виде долларов. Когда продюсеры телеканала TLC услышали это необычное заявление, они решили уговорить 32-летнюю маму девочки на то, чтобы снимать реалити-шоу с участием семьи - "настоящих американских реднеков".

Шоу вызвал эмоциональный отклик у публики. Многие называли его оскорбительным, эксплуататорским и просто "настоящим фильмом ужасов". Люди были разгневали и не стеснялись критиковать шоу. С другой, несмотря на то, что они его ненавидели, многие продолжали отслеживать судьбы героев, что давало телеканалу отличные рейтинги.

Так, в шоу рассказывалось про старшую сестру Хани Бубу, которая родила своего первенца в 17 лет (на два года позже своей матери). Отец звездной малышки регулярно рассказывал о том, как ему нравится барбекю из мяса оленей, которых он сбил на дороге. Что касается мамы, она и вовсе начала встречаться с педофилом, которого ее старшая дочь обвиняла в домогательствах. После этого шоу было закрыто и снято из эфира.

Сейчас многие уже забыли про семью Томпсонов. О них иногда напоминают фотографии, которые остались в Интернете. В частности, пользователи Сети удивляются, как изменилась Хани Бубу.

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