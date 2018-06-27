Полнолуние помешает увидеть первый летний звездопад

Полная Луна помешает наблюдать первый летний звездопад - метеорный поток Июньские Боотиды, максимум которого придется на среду, прогнозируют российские астрономы. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Июньские Боотиды являются одним из слабых метеорных потоков. В прошлом столетии он показывал большую активность, порой проливаясь настоящим звездным дождем до 100 метеоров в час. Но в последние десятилетия его активность существенно снизилась.

"Июньские Боотиды наблюдаются ежегодно с 22 июня по 2 июля, показывая свой максимум 27 июня. Впрочем, наблюдать его помешает полная Луна", - говорится в сообщении московского планетария.

Своим появлением Июньские Боотиды обязаны короткопериодической комете кометы 7P/Понса-Виннеке. Земля в этот период проходит вблизи орбиты кометы, и мелкие частицы кометного вещества, устремляясь к поверхности нашей планеты, сгорают в атмосфере, даря наблюдателям явление метеоров, или метеорного дождя.

Наблюдения Июньских Боотид выпадают на самые короткие ночи в году. Чтобы успешно наблюдать "падающие звезды", крайне желательны максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки. В этом году пик зведопада приходится практически на ночь полнолуния, так что яркий свет от спутника Земли помешает разглядеть в небе летящие метеоры.