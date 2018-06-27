Стало известно, какую опасность таит в себе антипригарная посуда

Американские ученые повергли общественность в шок своим очередным заявлением. Эксперты утверждают о смертельной опасности микроскопических частиц в антипригарной посуде, которые попадают в человеческий организм с едой и могут вызвать рак. Результаты своего исследования научные работники из Агентства по охране окружающей среды в Вашингтоне опубликовали в докладе на днях, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Перфтороктановая кислота (PFOA) используется для производства изделий из тефлона, а также огнеупорных, влагоустойчивых и грязеотталкивающих материалов. Однако это вещество обладает токсичными и канцерогенными свойствами. Показано, что у лабораторных животных оно увеличивает риск развития опухолей печени, поджелудочной железы и половых органов, а также способствует бесплодию. Кроме того, PFOA вызывает гормональные изменения, нарушения в работе щитовидной железы и воспаление кишечника.

Человек может подвергаться действию перфтороктановой кислоты при перегревании или повреждении сковород или кастрюль с антипригарным покрытием. Выброшенная на помойку посуда с тефлоном также представляет опасность для окружающей среды, поскольку PFOA может выщелачиваться в почву и проникать в пресные водоемы.

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