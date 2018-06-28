12 главных признаков того, что вы не уважаете себя

Наши взаимоотношения с окружающими следует рассматривать сквозь призму собственных. Ведь, когда вас смущает что-либо в себе, вы проецируете эти недостатки на людей.

Day.Az со ссылкой на Сегодня представляет вашему вниманию 12 главных признаков того, что вы проявляете неуважительное отношение к себе.

12. Вы "безрассудный"

Не забывайте о том, что каждый раз, когда вы нападаете на кого-то словесно, тем самым вы атакуете свою же тень. Попробуйте вернуть поступки назад. Следует просто прислушаться и разобраться в себе.

Мы так часто осуждаем и наносим душевную рану другим, основываясь на личном восприятии окружающего нас мира.

11. Вам необходима одобряющая оценка со стороны

Мы особенно заостряем свое внимание и интересуемся точкой зрения малознакомых людей при ощущении собственной беспомощности. А все потому, что этот пустой резервуар должен быть наполнен. Не заостряйте внимание на происходящих и окружающих вас вещах. Все, что вам действительно нужно, находится внутри вас. Снимая мерки собственных стандартов. Не забудьте установить достаточно высокую планку. Поверьте, вы этого достойны.

10. Вы ставите себя на место запасных

В своем желании приносить пользу и помощь другим, вы ставите себя на самое последнее место, тем самым оставляя без внимания собственные желания и потребности. Не стоит игнорировать свое второе "Я".

9. Ваши занятия не приносят вам удовольствия

Вовсе неважно: работа, взаимоотношения или давно наскучившая модель поведения - все это не приносит вам никакого удовольствия. К тому же подобная модель поведения может нанести серьезный вред, как для психического, так и для эмоционального состояния вашего организма. Попробуйте сдвинуть это "колесо" с мертвой точки.

8. Вами руководит злость

Это чувство говорит о назревших переменах. Попробуйте ответить на вопрос: "Что такое гнев и откуда он появился?".

Причины появления злости могут быть самые разнообразные. Одной из первопричин выступает полная неудовлетворенность своим положением дел, включая ваш эмоциональный уровень.

7. Вы разрешаете людям обсуждать вашу жизнь

Важно помнить: принятие любых решений - это ваша первостепенная задача и обязанность. Только вам решать: к чьим советам стоит прислушиваться, а к чьим нет.

6. Ложь во спасение

Даже малая доля лжи - это зеркальное отражение вашей уверенности в себе. Не стоит недооценивать свои качества при желании произвести на кого-то неизгладимое впечатление посредством лжи.

5. Вы тщательно скрываете сою эмоциональную сторону

Вам свойственно проявлять и скрывать свои чувства по отдельности, опираясь на происходящую ситуацию. В попытке скрыть настоящие эмоции, ваша интуиция не срабатывает в подходящий момент. А граница между добром и злом едва заметна.

4. Вам сложно отличить хорошие поступки от плохих

Не наполнить водой уже наполненную чашу. Когда вы не желаете отпустить свою прошлую жизнь на эмоциональном уровне, принять что-то новое будет в разы труднее. Эта мысль не выходит из вашей головы.

Человеку свойственно обращать внимание на вещи, что попадают в поле его интересов, отрицая всю долю ответственности. Многие называют это кризисом средних лет. Это моменты, которых мы так долго старались избегать. Самое время перестать прятаться и принять свои собственные переживания. Только так вы сможете освободиться и опорожнить и без того переполненную до краев чашу.

3. Вы пребываете в плохом самочувствии

Принятие себя таким, каким вы являетесь в дополнении полного смирения - это два взаимодополняющих фактора. При этом большая часть людей считает, что все когда-нибудь совершают ошибки. Вы не такой человек.

Жизнь - это постоянное саморазвитие и рост в собственных глазах. И вовсе не стоит зацикливаться на неудачах и незнании каких-то вещей. Просто освободите себя от различного рода бремени.

2. Вы сомневаетесь в своих интуитивных способностях

Каждый человек в той или иной ситуации прислушивается к своей интуиции. Внутренний голос руководит нами в процессе принятия решений. Слушать этот голос или нет - выбор каждого.

1. Вы не желаете слушать то, что подсказывает вам ваше сердце

Сердце подскажет правильный ответ гораздо раньше, чем это сделает ваш разум.

Вы будете пребывать в ожидании некоторого внутреннего толчка или осознания единственно верного решения в той или иной ситуации. Несмотря на это, вы полностью игнорируете так называемые спусковые механизмы мозга, способные затмить ваш разум и сбить с правильного пути.

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