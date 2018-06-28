Как часто нужно мыть волосы: неожиданный ответ ученых

Американские ученые из Колумбийского Университета рассказали, сколько раз в неделю людям необходимо мыть волосы. По их утверждению, вполне достаточно одной или двух гигиенических процедур, но в том случае, если у вас нет проблем с генетикой, а также отсутствуют гормональные сбои. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Причина жирных волос напрямую связана с генетикой и гормональными проблемами в организме. Именно гормоны отвечают за увеличение выработки кожного сала в период полового созревания, из-за чего многие из нас имели жирные волосы и угри в подростковом возрасте", - уверен дерматолог Кайзер Мирмирани (Kaiser Mirmirani).

В то же время директор клиники "Бостонский медицинский центр" Линн Голдберг (Lynne Goldberg) утверждает, что частое мытье волос способствует повышению активности сальных желез на коже головы: "Это парадоксально, но люди, которые много моют волосы, высушивают кожу головы и производят еще больше кожного жира".

Эксперт назвала три основных фактора, которые определяют, сколько раз в неделю вам нужно мыть волосы:

Тип кожи

Если у вас не супержирная и не суперсухая кожа, нужно использовать шампунь для волос только один или два раза в неделю, согласно столбцу здоровья Колумбийского университета.

Текстура волос

Текстура волос имеет значение, потому что она влияет на то, как быстро кожное сало проходит путь по длине ваших волос. Грубые или кудрявые волосы замедляют распространение кожного сала, поэтому, если у вас такой тип волос, можете мыть волосы раз в неделю, говорят эксперты из Колумбии. С другой стороны, людям с хорошими прямыми волосами, нужно мыть волосы два раза в неделю или даже больше.

Укладка

Если ваши волосы обработаны или повреждены путем укладки, вы должны мыть их реже, говорит Мирмирани. Не бойтесь прожить пару дней без шампуня.