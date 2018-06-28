Что делать, чтобы собеседование прошло удачно

Хорошая компания, у вас отличное резюме, а за плечами есть опыт, но собеседование проходит плохо и вас ожидает неудача.

Главное - не отчаивайтесь. Как использовать неудачу, чтобы ситуация не повторялась в будущем, расскажет Day.Az со ссылкой на Сегодня.

На зацикливайтесь на одном сценарии

Будьте готовы к самым разным ситуациям. Наверняка перед собеседованием вы рисуете в своей голове план, как все пройдет. Как вы придете, сядете с рекрутером в маленьком уютном кабинете, начнете отвечать на банальные вопросы, затем перейдете к профессиональным темам и так далее. Так вот, не продумывайте все заранее в таких деталях!

Будьте готовы к чему угодно, только не к спокойной, заранее продуманной беседе.

Представьте, если на собеседовании будет присутствовать не один, а три эйчара, а еще владелец компании. Готовьтесь к тому, что вас сходу попросят продемонстрировать свои знания.

И тем не менее, заготавливайте ответы

Внезапность внезапностью, но ответы на самые ожидаемые вопросы должны быть готовы заранее. Представьте все возможные варианты - что у вас могут спросить, особенно по профессии, а не о личных качествах. Возможно, нужно проштудировать теорию по специальности или продумать ответ на вопрос, чем вы занимались на предыдущем месте.

Даже если вы ас в своем деле, не надейтесь на импровизацию, если знаете, что можете разволноваться или что вас легко можно выбить из колеи.

Словом, не расслабляйтесь.

После провала

Лучше всего сразу по горячим следам записать все свои недочеты. Что спросил рекрутер, как вы ответили, в чем была ошибка. Проанализируйте весь диалог от приветствия до прощания. Что вам не понравилось в своем поведении и ответах?

Затем найдите все ответы на вопросы, которые провалили, а также охватите похожие темы.

Вспомните свое поведение, тон голоса, манеры, - довольны собой? Если нет, то проведите работу над ошибками и в будущем останавливайте себя, если замечаете, что наступаете на старые грабли.

Не надо печалиться

В конце концов, на одном собеседовании карьера не заканчивается. Даже если вас не взяли в одну компанию, вторую и третью, не теряйте самообладания. Анализируйте ошибки, делайте выводы, и все обязательно получится. Даже отрицательный результат - это результат.

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