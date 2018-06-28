Ученые тестируют крокодилов, чтобы понять способности динозавров
Специалисты в области когнитивистики из Лундского университета изучают, насколько умны были динозавры, проводя когнитивные тесты на аллигаторах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Рептилии принадлежат к отряду крокодилов и имеют тех же предков, что и животные, относящиеся к отряду динозавров.
По словам одного из авторов проекта, Матиаса Освата, наблюдая за такими когнитивными способностями "потомков динозавров" - крокодилов и птиц, - как память и способность к обучению, можно узнать, насколько развиты были динозавры.
"Если они сделают это [успешно пройдут тестирование], можно считать, что динозавры тоже справились бы с такими задачами", - говорит Матиас Осват.
Проект осуществляется в южной провинции Сконе, в местечке Винслёв. В нем задействованы шесть аллигаторов, длина которых не превышает 1,5 м. Для них оборудовано специальное здание с бассейном и искусственным травяным покрытием, где поддерживаются заданная температура и влажность.
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