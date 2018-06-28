Китай впервые изучит "темную сторону" Луны

Китай может скоро стать первой страной, которая смогла посадить стационарную платформу и луноход на обратной стороне Луны. Об этом сообщает агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Информация, полученная в ходе данной миссии, может ответить на многие вопросы о Вселенной.

На вопрос корреспондента "Синьхуа", что же такого важного хранит "темная сторона" Луны, Чжэн Юнчунь, ученый из Национальной Астрономической Обсерватории Китайской Академии Наук, ответил: "не темная сторона Луны, а обратная".

Он отметил, что важность миссии станции Чанъэ-4, в ходе которой осуществится мягкая посадка китайских космических аппаратов на поверхность обратной стороны Луны, заключается не только в посадке аппарата. "На Луне нет воздуха, поэтому мы можем наблюдать за Вселенной и звездами при лучших условиях", - подчеркнул он. Собственная масса спутника Земли может блокировать помехи от коммуникационного оборудования нашей планеты, что делает обратную сторону Луны отличным местом для спокойного прослушивания "музыки звезд".

Для решения задачи по отправке данных на Землю 14 июня спутник-ретранслятор Цюэцяо вышел на так называемую Гало-орбиту, чтобы установить связь между Землей и станцией Чанъэ-4. Запуск спутника создал немало технических сложностей для Чжан Лихуая, руководителя проекта запуска спутника-ретранслятора, члена Китайской академии космических технологий. Вывод спутника на орбиту, по которой он вращается вокруг точки Лагранжа L2 (где центробежная сила уравновешивается силой гравитации Луны и Земли), сам по себе является технологическим достижением.

Цюэцяо с китайского переводится как "сорочий мост". В китайской легенде сороки пожалели двух влюбленных, разделенных Млечным Путем, поэтому они образовали мост, позволяя паре быть вместе раз в году. Однако законы физики заставили спутник несколько раз корректировать орбиту, прежде чем он мог начать перемещение к точке L2, а "окно" для спутника, во время которого он должен был затормозить около Луны, продолжалось всего 16 минут. Цюэцяо сделать это успел.

Китай не единственный, кто ожидает успехов миссии. Одно из главных отличий между предыдущей миссией Чанъэ-3 и нынешней Чанъэ-4 - это уровень международного сотрудничества. Оба ученых отмечали полезную значимость участия в космической программе Китая других стран. "Мы многому научились благодаря этому сотрудничеству", - сказал Чжан. Чжэн согласился с ним: "Право на исследование Луны не принадлежит одной стране, это прерогатива всего человечества".

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