Точный гороскоп на четверг

Сегодня гороскоп очень удачен для тех, чья работа связана с умственным трудом. Впрочем, и для остальных звезды обещают усиление интеллектуальной активности и повышенную работоспособность. Сегодня будет нелишним запомнить или записать все идеи, которые придут вам в голову в течение дня - они могут оказаться довольно ценными и полезными. Также день прекрасно подходит для деловых и финансовых операций, расчетов и получения прибыли. Ну а в свободное время можете смело отправляться по магазинам - сегодня шопингом будут руководить не эмоции, а трезвый расчет, так что риск потратить деньги впустую минимален.

Овен

Сегодня звезды гороскопа советуют Овну сбежать от суеты, чтобы остаться один на один со своими мыслями - день склоняет его к тому, чтобы слушать свое сердце. Философски настроенный Овен сегодня может смело задавать любые вопросы - есть большая вероятность того, что, заглянув в себя, он получит ответ. Не надо бояться даже таких глобальных вопросов, как "Чего я хочу от жизни?", "Куда иду?", "Что делать дальше?". Ответы на них существуют, и в глубине души Овну они уже известны, осталось признаться в этом себе.

Телец

Залог успеха Тельца в делах - это умение объективно оценивать свои силы. В течение дня может возникнуть ситуация, когда ему потребуется консультация специалиста. Возможно, Тельцу не будет хватать информации для работы, а может быть, речь идет о простуде и обращении к врачу. Так или иначе, Тельцу сегодня следует помнить о том, что одна голова хорошо, а две лучше. Если бы каждый рассчитывал лишь на себя, мы до сих пор жили бы в сырых первобытных пещерах.

Близнецы

Близнецы могут испытывать желание как следует подискутировать! Говорят, что любая женщина из ничего может сделать три вещи: шляпку, салат и скандал. Близнецы же сегодня проигнорируют первые две, сосредоточившись на последней. Их боевой настрой грозит вылиться в споры - сегодня желание Близнецов доказать окружающим свою правоту будет непреодолимым. Единственный выход для окружающих - это согласиться с аргументами Близнецов: если их интеллектуальное превосходство признают, Близнецы будут полностью удовлетворены.

Рак

Рак способен испытывать неуверенность во всем, за что он берется, и это не лучшим образом отразится на его делах. Даже если все идет гладко, Рак способен испытывать массу колебаний! Из-за этого возможны задержки и пробуксовки. Чтобы избежать проблем, Раку сегодня необходимо с самого утра настроиться на активный, деловой лад, начав день с зарядки и контрастного душа. Неуверенность снимет как рукой, а жизнь заиграет новыми красками!

Лев

У Льва будет шанс взять на себя какие-то новые обязательства, которые принесут ему новые перспективы. Речь может идти о предложении руки и сердца, новом участке работ, новом витке карьеры и т.д. Впрочем, даже если этого не произойдет, сегодня Лев может столкнуться с идеей или ситуацией, которая со временем выведет его жизнь на новую высоту. Звезды гороскопа советуют Льву не бояться новых обязанностей и обязательств: овчинка выделки стоит. Тем более, если эта овчинка - целое золотое руно.

Дева

Дева сможет, если захочет, блеснуть своими познаниями в любом разговоре! Звезды гороскопа наделяют ее общительностью и умением непринужденно демонстрировать собеседнику свою эрудицию. Это позволит ей выгодно себя показать, например, сдать экзамен, покорить своей начитанностью собеседника, провести переговоры, представить новый проект. В интеллектуальном общении Деве не будет равных, ну а эрудиция сегодня будет актуальна во всем, даже в любви.

Весы

Есть большая вероятность того, что Весы захотят заняться обустройством своего дома или другого личного пространства: машины, дачи, рабочего места. Более того, проснувшаяся в них хозяйственность потребует немедленно подключить к этому других - сегодня идеи Весов об обустройстве быта могут отличаться глобализмом, так что своими силами им не обойтись. Близким Весов повезет, если они ограничатся лишь генеральной уборкой - сегодня со своим размахом они вполне способны затеять и капитальный ремонт.

Скорпион

Душа Скорпиона будет требовать интеллектуальных и философских бесед, поэтому главной целью для него станут поиски достойного собеседника. Впрочем, даже если Скорпион такового не найдет, звезды гороскопа обещают, что сегодня он все равно реализует свою потребность в интересном общении. Даже простой дружеский разговор Скорпион способен свести к интеллектуальному спору или азартному состязанию в эрудиции! Скорпион настроен спорить до хрипоты, но важен ему будет не столько результат, сколько сам процесс эмоционального обмена мыслями.

Стрелец

Сегодняшний день Стрельцу стоит посвятить разработке планов, особенно тех, которые приятно греют его душу или его кошелек. В любых проектах, связанные с деньгами и разумными способами их потратить, звезды гороскопа предвещают Стрельцу успех, будь то финансовые вложения, решения о расширении бизнеса или планы о том, куда съездить в отпуск. Мозг Стрельца сегодня обещает работать четко и конструктивно, вырабатывая идеи, чье главное достоинство - практичность.

Козерог

Сегодня - день, когда Козерог может, если захочет, внести ясность в любой вопрос. Его мозг будет работать четко, позволяя ему анализировать и решать логические задачи. Так что, если Козерог захочет в чем-то докопаться до сути, ему достаточно собрать нужное количество фактов - правильные выводы он, как Шерлок Холмс, сумеет сделать сам. Проницательность придаст Козерогу особый шарм в глазах окружающих, и это понятно: ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой.

Водолей

Звезды гороскопа советуют Водолею заглянуть в себя и задуматься над тем, не зашел ли он в тупик в каком-то вопросе? Возможно, это так, но Водолей боится себе в этом признаться? Неважно, какой области касается вопрос, - дружбы, работы, денег или любви. Время заниматься самообманом прошло, пора взглянуть в лицо фактам. Если, проанализировав события, Водолей поймет, что зашел не туда, - не страшно. Сегодня хороший день для того, чтобы избавиться от иллюзий и из всех возможных вариантов выбрать правильный путь.

Рыбы

Звезды гороскопа советуют Рыбам узнать какого-то человека получше. Речь не обязательно идет о романтическом знакомстве, этим человеком может оказаться и знакомый, и коллега, и даже случайный попутчик. Сегодня в общении Рыбы будут руководствоваться логикой, а не эмоциями, так что у них есть шанс узнать максимум информации о ком угодно. Вместо обычного разговора ни о чем Рыбы могут выпытать факты биографии и пристрастия собеседника, а также поделиться своими, выведя отношения с ним на новый виток. В будущем это обещает пригодиться Рыбам.

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