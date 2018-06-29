Оптическая иллюзия на картине 1533 года

Об оптических иллюзиях БигПикча писала неоднократно: они встречаются на фотографиях, в предметах быта и деталях гардероба, а также в природе. И конечно, оптические иллюзии можно встретить в произведениях художников. Правда, чтобы разглядеть их, порой нужно включить смекалку.

Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru представляет, к примеру, картину "Послы", написанную в 1533 году Гансом Гольбейном Младшим. Присмотритесь.



На картине мы видим двух мужчин - это посол Франции в Лондоне Жан де Дентевиль и его друг - тоже французский посол, только в Венеции - епископ Жорж де Сельв.

"Картина изображает ученых людей с книгами и инструментами. Объекты на верхней полке - это небесный глобус, переносные солнечные часы и другие инструменты, которые используются для измерения времени. Среди предметов на нижней полке - лютня, фрагмент флейты, книга гимнов, книга арифметики и глобус Земли", - приводится детальное описание картины на сайте Лондонской национальной галереи (The National Gallery).

Но что это за странный вытянутый предмет в самом низу, у ног французских послов? Может показаться, что это бамбуковая палка. Давайте рассмотрим детальнее.



Если продолжать смотреть на сомнительную деталь картины под прямым углом, можно и не догадаться, что же это такое. Однако стоит нам сменить ракурс, и взгляду откроется загадка художника - она же оптическая иллюзия, именуемая анаморфозой. Это специальный прием, при котором форма предмета намеренно искажается, чтобы объект можно было разглядеть, только изменив положение головы или местонахождение относительно картины.

Теперь мы знаем, что это череп. Но что же имел в виду автор? Эксперты Национальной галереи подчеркивают, что искаженный череп символизирует смерть. Отсылка Ганса Гольбейна Младшего вполне понятна - помнить о смертности всего сущего, даже будучи ученым человеком (коими являются послы на картине), должен каждый. Многие художники, кстати, и сегодня шифруют в своих полотнах подобные знаки.

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