Что будет, если не мыть голову 8 месяцев - ФОТО
Виргинии Тапп 27 лет, и она уже восемь месяцев не моет голову в классическом понимании этого процесса. Виргиния, которая является матерью двоих детей, уверяет, что без шампуня ее локоны выглядят гладкими и блестящими. Месте с шампунем Тапп выкинула из своей ванной комнаты кондиционер для волос и средства для окрашивания, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
"Я начала делать это, потому что хотела меньше утяжелять свое тело различными средствами и отправлять меньше вредных веществ в канализацию. Разве не странно, что мы используем три разных вида моющих средств, чтобы принять душ?" - объясняет свой выбор Виргиния.
Правда, спустя какое-то время после того, как шампунь исчез с ее полок, Виргиния стала замечать, что ее волосы стали жирными у корней. Тогда она добавила обычную пищевую соду в чашку с кипяченой водой - и этим раствором обработала голову. Жирный блеск исчез. Чтобы предотвратить его появление, Виргиния стала делать себе маски на основе яиц и банана.
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