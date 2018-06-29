Самая страшная тюрьма Российской империи

В каждом губернском городе Российской империи была своя тюрьма, режим которой отличался относительной "мягкостью", а выглядела она как небольшой барак с замком и охранником на входе. Все поменялось после проигрыша в войне с Японией. Россия потеряла Сахалин, где размещалась одна из самых крупных каторг. В стране появилось много людей, арестованных по политическим статьям, а рост народного сопротивления спровоцировал криминальную активность.

Власти решили создать в центре России несколько тюрем с карцерами, вышками и жестким режимом. Одна из них была организована в тихом городе Орел, из тюрьмы которого еще недавно сбежало 4 человека, просто перепилив оконные решетки. Об этой тюрьме, ставшей впоследствии самой страшной в Российской империи, расскажет Day.Az со ссылкой на russian7.ru.

Орловский режим

В 1907 году губернским тюремным инспектором становится коллежский асессор Э. фон Кубе, а 1908 году тюрьма в Орле преобразовывается во временный каторжный централ. Начинается новая эпоха, которая вошла в криминальную историю как "орловский режим". Этим термином заключенные Российской империи обозначали невыносимые условия содержания, безжалостных надсмотрщиков и строгое исполнение инструкций.

Надзирателей для централа собирали со всей России и брали только самых дисциплинированных служак. Они получали повышенное жалование и раньше срока уходили на пенсию. Тюремщики Орловского централа отличались лютой жестокостью и избивали за малейшее нарушение режима. Многие заключенные умирали из-за болезней вызванных пребыванием в переполненных камерах. По архивным данным с 1908 по 1912 год в Орле умерло 437 узника.

Орловский централ первая в Российской империи тюрьма с "американским вариантом размещения" заключенных. Арестанты содержались в больших общих камерах по 28-36 человек, которые от прохода отделялись мощной железной решеткой. Таким образом, узники как животные в зоопарке всегда были на виду у надзирателей.

Заключенных использовали для работы в многочисленных мастерских. Кандалы и цепи, выкованные руками орловских "зеков" использовались во всех тюрьмах Российской империи. Однако хуже всего был хлопко-трепальное производство. Заключенным приходилось руками крутить тяжелые, постоянно поломанные машины и вдыхать ядовитые испарения. Через несколько месяцев такой работы под ударами плеток человек умирал или становился калекой.

В Орловском централе содержалось приблизительно 70% уголовников и 30% политических заключенных, которые часто не мерились с администрацией и режимом царских тюрем. Однако в Орле наказания за нарушения были особенно страшными. В специальных пыточных (хотя пытки в России были запрещены) надзиратели предпочитали устраивать над своими подопечными кулачные расправы.

"Потомиться" на орловских нарах успели такие будущие деятели гражданской войны как Нестор Махно, Григорий Котовский, Феликс Дзержинский. В 1910 и 1912 годах в каторжной тюрьме прошли массовые волнения арестантов, которые были с особой жестокостью подавлены. Кровавые меры, направленные администрацией на усмирения заключенных вызвали протесты по всей России и подробно описывались в прессе.

В начале Первой мировой войны в централ направили политкаторжан из Польши, в числе которых был Феликс Дзержинский. Режим был смягчен, однако и он оставил у будущего политического деятеля неизгладимое впечатление. Дзержинский вспоминал, что условия невыносимы, и каждый день кто-то умирает от чахотки.

Орловский централ после революции

После событий февраля 1917 года многие бывшие заключенные Орловского централа оказались у власти. Все арестанты, проходившие по политическим делам, были отпущены. Узники не забыли свои надзирателей и в 1926 году произошли аресты бывшего тюремного доктора Рыхленского, тюремщиков Мацевича, Бывших, Синайского, Симашко-Солодовникова, надзирателей Новченко, Жернова и того самого фон Кубе. После следствия они были расстреляны или приговорены к длительным тюремным срокам.

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