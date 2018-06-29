Привычки, которые прибавляют 10 лет жизни

Всего несколько не самых сложных изменений в образе жизни подарят вам как минимум 10 лет жизни. Исследователи из Гарварда и других университетов назвали пять основных привычек, продлевающих отмеренный свыше срок: приучите себя к такому распорядку и у вас еще будет шанс увидеть новый век своими глазами. Day.Az со ссылкой на Trendymen расскажет об этих привычках.

Социализация

Исследование гарвардских психологов показало, что социализация очень важна для нашего здоровья. Одинокие люди в среднем живут на 5-7 лет меньше чем те, кто любит пообщаться с друзьями. Некоторые ученые полагают, что одиночество каким-то образом запускает "встроенную" эволюцией программу старения - человек создание социальное и отдельная особь для выживания вида значения не имеет. Заведите себе привычку общаться с друзьями почаще. Это гарантировано увеличит срок вашей жизни.

Алкоконтроль

В 2010 году группа ученых из Американского колледжа здоровья и кардиологии выяснила, что даже незначительное количество алкоголя в день существенно сокращает жизнь. По сути, даже пара бокалов пива вечером отнимает у вас год-два жизни: нам кажется, это удовольствие того не стоит. Отказывайтесь от спиртного и проживете дольше.

Здоровая пища

Привыкайте есть овощи и фрукты не менее трех раз в день. Питательные вещества, наполненные клетчаткой и витаминами, снижают риск развития сердечных заболеваний на 76%. В качестве дополнительного бонуса можно назвать противовоспалительные и стимулирующие кровообращение антиоксиданты - будете не только жить дольше, но и выглядеть хорошо.

Ежедневный фитнес

Ежедневные тренировки могут быть самым простым способом прожить на 7-10 лет дольше. Еще в 2008 году ученые сумели наглядно показать пользу активного образа жизни: даже час утреннего бега прибавляет к отмеренному свыше сроку как минимум 4 года.

Не переедайте

Если вы хотите дожить как минимум до 80, то есть мало - хорошая идея. Дэн Буэттнер, американский диетолог, приводит в пример японских долгожителей: в стране Восходящего солнца люди привыкли не наедаться до отвала, а останавливать трапезу, когда голод утолен примерно на 80%. Исследователи Университета Сент-Луиса подтвердили, что постоянный дефицит калорий снижает производство Т3, гормона щитовидной железы, замедляющего обмен веществ и ускоряющего процесс старения. Придется выбирать - или много вкусной еды, или долголетие.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook