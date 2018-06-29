Рассекречен новый суперфлагман Aston Martin - ФОТО

Британские суперкаростроители представили свою новую модель. Aston Martin DBS Superleggera не только знаменует возвращение в линейку марки двух культовых обозначений, но и займет в ней лидирующее положение - не в последнюю очередь благодаря экстремально мощному мотору, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

По замыслу разработчиков, новое купе должно заставить покупателей переосмыслить жанр gran turismo: обещано, что Aston Martin DBS Superleggera совместит в одном кузове все достоинства как ультимативного суперкара, так и комфортабельного GT для дальних поездок. DBS Superleggera построен на основе алюминиевой "тележки" Aston Martin DB11, но получил полностью карбоновые кузовные панели, доработанную аэродинамику и стал легче исходного купе на 72 кг. Кроме того, кузов спорткара обеспечивает максимальное значение прижимной силы среди всех серийных "Астонов".

Движет новинку 5,2-литровый V12 с двойным турбонаддувом, сдвинутый в пределы колесной базы и установленный, по официальному заявлению, "так низко, как это только возможно". Двигатель развивает впечатляющие 715 л.с. и 900 Нм крутящего момента, причем максимальные значения тяги доступны в диапазоне от 1 800 до 5 000 об/мин. Мотор работает в паре с 8-диапазонным автоматом ZF, специально модернизированным для этой модели. Кроме того, в список стандартного оборудования спорткара входят механический "самоблок", адаптивная подвеска, карбоновые тормоза и система выбора между тремя режимами работы силовой установки и шасси - GT, Sport и Sport Plus.

На набор первых 100 км/ч у новинки уходит всего 3,4 секунды. Чтобы разогнаться до 100 миль в час (160 км/ч), спорткару понадобится 6,4 секунды, а ускорение с 50 до 100 миль в час на четвертой передаче происходит за 4,2 с. Максимальная же скорость Aston Martin DBS Superleggera ограничена электроникой на отметке в 340 км/ч.

Купе по умолчанию оснащено отделанным кожей и алькантарой интерьером, системой бесключевого доступа и запуска двигателя, камерой кругового обзора с парковочным ассистентом, продвинутой мультимедийной системой с навигацией, доступом в интернет и интеграцией со смартфонами, а также 21-дюймовыми колесами. Кроме того, в Aston Martin особо отмечают высокие возможности персонализации как кузова, так и интерьера DBS Superleggera.

Поставки купе стартуют в четвертом квартале нынешнего года, но пока заявлена цена лишь для рынка Северной Америки: в США стоимость Aston Martin DBS Superleggera будет начинаться с отметки в $304 995.

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