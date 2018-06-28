Думай о хорошем: как заставить мозг мыслить позитивно

Негативные мысли имеют плохое свойство заполонять наши мысли и вытеснять позитив на второй план. Но важно научиться впускать в свою голову позитивные мысли, которые внесут в вашу жизнь радость и счастье, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Плохие мысли мешают нам жить. Если хотите, чтобы вас посещали только позитивные мысли, пользуйтесь следующими советами.

Не допускайте того, чтобы плохие мысли брали над вами верх

Если это случится, вы во всем будете видеть плохое, при принятии решений вас будут одолевать сомнения. А с таким образом мышления очень трудно достигнуть каких-либо высот.

Оставьте все плохое в прошлом, не позволяйте негативу взять верх над вами. Возьмите под контроль свои мысли. Если вы вдруг задумались о чем-то плохом, сразу же переключитесь на позитив. Подумайте о чем-то приятном, о том, что способно доставить вам радость. Осознавайте свою жизнь. Если вдруг вы почувствуете чувство гнева, глубоко вдохните.

Учитесь замечать позитивные моменты

Лучше так, чем постоянно думать о какой-то неприятной ситуации. Ищите во всем что-то хорошее, а оно есть даже в самой плохой неприятности. Возьми ручку и чистый лист бумаги. Каждый день записывайте хорошие ситуации, которые случились с вами за день. Проанализируйте их и поймите, что их вызвало. Обращайте внимание на каждую мелочь. Не забывайте пополнять свой список ежедневно.