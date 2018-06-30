Audi слегка обновила семейство А4 - ФОТО

Компания Audi поделилась подробностями рестайлинга, который пережили седан и универсал А4. Особых усилий при этом тратить не пришлось: изменения в облике семейства вполне можно назвать незначительными. Правда, у седана и универсала появился новый опциональный пакет, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Производитель утверждает, что целью рестайлинга было придание обеим моделям чуть большей спортивности. Ради этого седану и универсалу несколько пересмотрели пластику передних бамперов, добавив пятиугольные рамки для боковых воздухозаборников и U-образные элементы с отделкой под алюминий (в некоторых комплектациях).

Кроме того, изменилось оформление выхлопных труб - их оконечники теперь имеют не овальную, а трапециевидную форму, а диффузор между оконечниками чуть уменьшился в размере. Наконец, для седана и универсала разработали новый дизайн колесных дисков, которые могут иметь размер от R16 до R19.

Вместе с обновлением Audi A4 примерит на себя и новый опциональный пакет под названием S line Competition. Он служит дополнением для традиционного пакета S line и включает в себя дополнительно доработанные бамперы, новый цвет кузова под названием Turbo Blue, 19-дюймовые колеса, красные тормозные суппорты и светодиодную оптику, а также спортивную подвеску. Универсал A4 Avant вместе с этим пакетом получит еще и задний спойлер от RS4.

Включены в пакет и некоторые дополнительные изюминки для интерьера: например, карбоновая отделка, трехспицевый мультируль и спортивные сиденья.

В Германии прием заказов на Audi A4 2019 модельного года стартует в третьем квартале года нынешнего.