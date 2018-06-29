Владельцы гаджетов Samsung пожаловались на незаконную рассылку личных файлов - ВИДЕО
29 июня 2018 15:35 197
На незаконную рассылку личных файлов пожаловались пользователи гаджетов Samsung. Без ведома владельцев они отправляют всё содержимое фотогалерей людям из списка контактов - по случайному выбору, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Оказалось, всему виной ошибка в стандартном приложении для обмена сообщениями. Сейчас самый простой способ избежать проблем с этой программой - изменить настройки и запретить ей доступ к внутренней памяти смартфона.
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