Владельцы гаджетов Samsung пожаловались на незаконную рассылку личных файлов - ВИДЕО

На незаконную рассылку личных файлов пожаловались пользователи гаджетов Samsung. Без ведома владельцев они отправляют всё содержимое фотогалерей людям из списка контактов - по случайному выбору, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Оказалось, всему виной ошибка в стандартном приложении для обмена сообщениями. Сейчас самый простой способ избежать проблем с этой программой - изменить настройки и запретить ей доступ к внутренней памяти смартфона.

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