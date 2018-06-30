10 лет спустя: актеры культового сериала «Во все тяжкие» воссоединились для потрясающей фотосессии - ФОТО

Брайан Крэнстон, сыгравший в Breaking Bad того самого учителя химии - Уолтера Уайта, признался Entertainment Weekly, что сериал оставил в его душе неизгладимый след, а жизнь актера определенно разделилась на "до" и "после", передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.

"Это было очень эмоционально, сериал стал для меня слишком значимым проектом. Воссоединиться снова - тоже большое эмоциональное потрясение, потому что мы снова будто на съемочной площадке много лет назад. Да, конечно, это немного меланхолично, но все-таки", - признался Крэнстон.

Аарон Пол, исполнитель второй главной роли - Джесси (ученика-подельника), также заявил EW, что постоянно вспоминает о съемках Breaking Bad как об одном из самых потрясающих проектов в своей карьере.

"Я люблю этих людей, - говорит Пол. - Я чувствую себя благословленным, оттого что работал с ними. Помню, когда снимали первый сезон, мы с Дином (Дин Норрис, исполнитель роли Хэнка Шрейдера. - Прим. ред.) разговаривали, он говорит: "Знаете, через десять лет мы оглянемся и скажем: "Черт возьми! Раньше я был частью Breaking Bad!"", так и вышло. Я все еще постоянно об этом думаю. Это как "вау", как нам всем повезло".

Актриса Бетси Брандт, исполнившая роль Мари Шрейдер, признается, что знала наверняка: во время воссоединения актерского состава она будет и плакать, и смеяться. Вы не поверите, но плакали многие, даже Джонатан Бэнкс, сыгравший Майка. Он, кстати, также сделал признание, заявив, что роль в Breaking Bad принесла ему большую популярность и помогла его карьере.

Сериал "Во все тяжкие" завоевал одобрение критиков и был признан одним из лучших американских телесериалов. Он был удостоен множества наград, среди которых 16 прайм-таймовых премий "Эмми", два "Золотых глобуса", пять премий Гильдии киноактеров США, шесть премий Гильдии сценаристов США и многие другие. Актриса Анна Ганн была дважды отмечена премией "Эмми" за лучшую женскую роль второго плана.

В скором времени на экраны должен выйти новый сезон сериала "Лучше звоните Солу", который рассказывает об одном из персонажей Breaking Bad - адвокате Соле Гудмане. Не исключено, что в одной из серий зрители увидят Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана.