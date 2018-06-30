Пять невероятных полезных свойств кабачков

Чем полезны кабачки и можно ли есть их в неограниченных количествах в течение всего сезона, расскажет Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Кому нужно есть кабачки:

Во-первых, мякоть кабачка легко усваивается организмом, не вызывая раздражения желудка и кишечника.

Во-вторых, в кабачке содержится витамин С, участвующий в выработке коллагена, который делает нашу кожу упругой.

В-третьих, бета-каротин, который полезен для кожи, волос, хорошо влияет на зрение.

В-четвертых, также в нем присутствуют важные для организма микроэлементы: калий, кальций, железо, магний - необходимые нашим сердцу, мозгу, мышцам и печени.

В-пятых, пищевые волокна кабачков хорошо абсорбируют токсичные вещества, избыток холестерина и воды, выводят их из организма. Они активизируют пищеварительные процессы, улучшают моторную и секреторную функции желудка и кишечника.

Кабачки - лучшая пища, которая препятствует задержке жидкости в организме. При все этом, калорийность кабачка приближена к нулю.

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