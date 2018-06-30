Сможете ли вы решить головоломку о золотом слитке?

Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет логическую головоломку с золотым слитком - алгебраическую задачу, с помощью которой можно проверить свои способности. Чувствуете себя уверенно? Тогда, удачи! Да, просто на всякий случай - если задача неожиданно окажется слишком сложной, по ссылке вы найдете решение и ответ.

Условие

Вы - путешественник, которого странствия привели в маленькую и довольно странную гостиницу. Вы решаете остановиться в ней на семь ночей. По неизвестной причине, единственная валюта, которая имеется у вас, - это золотой слиток, который можно разделить на семь равных частей. К счастью, портье не имеет ничего против такой платы. Вы должны ежедневно платить за каждую ночь, которую проводите в гостинице.

Какое наименьшее количество раз вам придется делить свой золотой слиток, чтобы каждый день платить за постой одним сегментом слитка. Подсказка: вы можете требовать сдачу, но кроме того золота, что портье получил от вас, у него ничего нет.

Подумайте пару минут и можете читать дальше, чтобы проверить себя или узнать правильный ответ.

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