Самые странные и необъяснимые эпидемии в истории человечества

Человеческий разум - очень сложный механизм. И порой в нём происходят сбои, которые современная наука объяснить не в состоянии. Ещё более загадочной ситуация становится, когда сбой распространяется подобно вирусу, становясь причиной массового психоза. Мы собрали несколько примеров психических эпидемий, от средневековья до наших дней, передает Day.Az со ссылкой на oko-planet.su.

Средневековая танцевальная чума, 1518

Вспышки танцевальной мании несколько раз возникали в континентальной Европе на протяжении 14-17 веков. Наиболее известен случай, произошедший в Страсбурге в 1518 году, когда женщина по фамилии Троффеа вдруг закружилась в танце. Вскоре к ней присоединились десятки, а затем и сотни горожан (по большей части женщин), не способных прекратить движение. Некоторые танцующие умирали от изнеможения или сердечного приступа.

Местные власти сперва окружали танцующих музыкантами, чтобы позволить им выплясаться, затем пытались изолировать, но безрезультатно. Через несколько недель эпидемия сама пошла на убыль. Существует предположение, что психоз мог быть вызван грибком, расплодившимся в местном хлебе и имевшим наркотическое действие.

Монахини-кошки

Вероятно, средневековая Франция была настолько скучным местом, что даже духовенство впадало в массовую истерию, дабы прибавить остроты ощущений. В 15 веке одна из французских монахинь вдруг начала мяукать, и вскоре к ней присоединились все остальные обитательницы монастыря, что весьма напугало окрестных жителей. Психоз продолжался до тех пор, пока присланный властями отряд солдат не пригрозил выпороть новоявленных кошек, после чего мяуканье прекратилось.

Эпидемия смеха в Танзании, 1962

Танзанийские школьники

Эпидемия смеха в Танганьике началась с трёх хихикающих школьниц, но смех рос, как снежный ком, и вскоре каждый школьник уже хохотал и плакал одновременно. Вспышки эпидемии продолжались около года, поразив более тысячи человек и приведя к закрытию 14 школ. Этот случай попал в учебники, как классический пример массовой истерии. Исследователи полагают, что причиной психической эпидемии стали суровые условия обучения и невозможность открытого выражения протеста.

Оно пришло из внешних миров, 2007

Поначалу казалось, что упавший в 2007 году в Южной Америке метеорит не нанёс большого ущерба. Однако позже сотни людей, прибывших поглазеть на место падения, начали страдать от приступов тошноты, диареи и рвоты. Некоторые учёные полагали, что в результате падения произошёл выброс токсинов с территории близлежащей фабрики, однако сотрудники Перуанского геофизического института полагают, что это маловероятно. До сегодняшнего дня причина "метеоритной болезни" остаётся невыясненной.

Рубака из Галифакса, 1938

Двенадцать жительниц Галифакса обратились в полицию с жалобами на нападение мужчины с ножом, причём у каждой пострадавшей имелись порезы на голове и запястьях, однако никаких иных свидетельств нападения обнаружено не было.

Привлечённые из Скотланд-Ярда специалисты пришли к выводу, что никакого нападения не было, а раны "пострадавшие" нанесли себе сами.

Город, который не мог проснуться, 2013

Жители казахского села Калачи неожиданно начали засыпать на несколько дней, забывая предшествующие события. К 2015 году, когда насчитывалось уже более сотни пострадавших, учёным удалось, наконец, обнаружить причину проблемы - ей оказалось повышенное содержание в воздухе угарного газа, утечка которого происходила с близлежащей шахты.

Кто боится фабрики желе? 2011

Некоторые подростки городка Ле Рой начали испытывать судороги, и родители сочли виновницей фабрику по производству желе, градообразующее предприятие с 1900-х годов. И неудивительно, ведь жители города всегда могли сказать, желе с каким вкусом фабрика выпускает сегодня, исходя из цвета воды в близлежащем ручье.

Учёные сочли подростковые судороги случаем массовой истерии, однако многие по-прежнему убеждены, что истинным виновником является фабрика.

Заразный сериал, 2006

Сюжет одной из серий популярной португальской "мыльной оперы" заключался в том, что студентов поразил страшный вирус, проявлявший себя в виде сыпи и проблем с дыханием. Вскоре после выхода серии в эфир лечебные учреждения заполнил поток пострадавших со сходными симптомами. Португальские медики связали явление с массовой истерией перед выпускными экзаменами.

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