Ученые: Искусственный свет в ночное время влияет на развитие рака

Искусственный свет и отсутствие темноты в ночное время суток влияют на развитие онкологических заболеваний и старение человека, рассказал РИА Новости заведующий отделом канцерогенеза и онкогеронтологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова Минздрава России Владимир Анисимов накануне IV международного онкологического форума "Белые ночи", который организован центром и пройдет 5-8 июля в Санкт-Петербурге, передает Day.Az.

"Воздействие света, как искусственного, так и естественного, в период ночного отдыха человека приводит к подавлению продукции гормона мелатонин в организме, что в свою очередь напрямую влияет на развитие опухолевых процессов", - сообщил эксперт.

Он напомнил, что лето является периодом наиболее коротких ночей во всех регионах России, при этом в северных регионах России наступают полярные дни, когда солнце может не заходить несколько месяцев, при этом непрерывное воздействие света может стать фактором возникновения онкологических заболеваний.

"Для петербуржцев и живущих на севере этот риск является существенным, потому что белые ночи, как, впрочем, и искусственное освещение ночью, приводят к тому, что повышается риск развития опухоли. И ускоряется старение", - заявил собеседник агентства.

Опыт на крысах

Анисимов описал опыт на крысах, который проводился совместно с Петрозаводским государственным университетом. Крыс содержали в четырех разных световых режимах: стандартном (12 часов света и 12 часов темноты); при постоянном освещении, когда круглые сутки в комнате горел свет; естественном освещении, когда окна не завешивались шторами и свет не зажигался (из окна проникало городское ночное освещение); а также была темная комната, где включался только красный свет для ухода за животными, как в фотокомнате. В каждой группе были подопытные, которые получали гормон мелатонин (который подавляется светом ночью) и еще вводился пептид, который стимулирует выработку мелатонина.

"Оказалось, что при постоянном освещении в круглосуточном режиме ускоряется старение и ускоряется развитие опухолей. Мелатонин и пептид, который стимулирует его выработку, предотвращали это и уменьшали эффект. Причем оба препарата предотвращали не только возникновение опухолей, но и развитие метаболического синдрома (комплекс метаболических, гормональных и клинических нарушений, являющихся факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний), ожирение, инфекционные патологии", - отметил эксперт.

Он добавил, что аналогичные выводы можно сделать и при анализе распространенности некоторых видов опухолей в зависимости от географической широты проживания пациентов. "Было установлено, что чем ближе к северу от экватора, тем выше частота некоторых видов опухолей: рака молочной железы, толстой кишки ... снижается частота рака желудка, рака шейки матки", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, если два последних вида опухолей связаны с инфекциями, которые быстрее развиваются в теплом климате, то в отношении других видов опухолей прослеживается четкая связь с подавлением мелатонина. "Это доказано, и освещение очень коррелирует с географической широтой", - сказал эксперт.

Он также рассказал, что израильские коллеги проводили эксперимент, доказывающий эти утверждения - они наложили карту светового загрязнения Израиля на карту частоты рака молочной железы, и эти показатели полностью совпали. Аналогично полностью совпали карты по 164 странам.

Как предотвратить развитие онкологии?

Эксперт отметил, что сменная работа и бессонница также увеличивают риск развития некоторых видов рака, поскольку человек в таких ситуациях аналогично страдает от нехватки мелатонина.

Анисимов рассказал, что существуют способы снизить вредное воздействие.

"Освещение не должно попадать в окна. Надо завешивать окна плотными шторами на ночь, не включать перед сном телевизор и компьютер, не работать ночью", - заявил он.

Также эксперт рекомендует в ночное время использовать красный свет, поскольку он минимально влияет на продукцию мелатонина, тогда как голубой свет ее подавляет. Кроме того, полезен прием препаратов, содержащих гормон мелатонин в период белых ночей, эта мера рекомендуется для людей после 25-30 лет.

По словам Анисимова, люди в городах наиболее подвержены воздействию канцерогенных факторов и факторов, ускоряющих старение.

"Часть долголетия зависит от генетики - примерно 25-35%, все остальное определяется факторами окружающей среды, и этот баланс очень важен", - подчеркнул он.

Среди других канцерогенных факторов для человека эксперт выделил загрязнение воздуха выхлопами автомобилей. Особенно это актуально в тех местах жилой застройки, где машины делают остановку, например, на перекрестках и светофорах - в момент включения и выключения двигателя загрязнение максимальное.

Высоковольтные линии передач не должны идти рядом с жилыми домами. В 150 метрах перпендикулярно ЛЭП выше риск возникновения рака, уточнил специалист.