Точный гороскоп на воскресенье

Сегодня в гороскопе будут преобладать два главных тренда: стремление к независимости и тяга к справедливости. Если в ваших отношениях с любимым человеком наметились какие-то проблемы, пусть даже микроскопические, то лучше денек отдохнуть друг от друга и не встречаться. Ну а если встретились, то хотя бы избегайте острых вопросов - день склоняет к спорам, и в запале вам вдруг может показаться, что лучшим решением станет разрыв. Для работы этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, конфликты, обостренное чувство справедливости, стремление к независимости и своеволию - все это не лучший фон для ведения ответственных дел.

Овен

Сегодня звезды гороскопа советуют Овну приготовиться к тому, что ему придется отстаивать свои интересы. Речь может идти о судебном разбирательстве, о денежном споре или обвинениях в его адрес. Между тем, сегодня Овну вряд ли удастся выйти победителем из спорной ситуации и доказать окружающим свою правоту. Даже если на руках у него железные аргументы, звезды советуют ему подождать. Лучше продемонстрировать свои козыри в другой день, когда у Овна будет больше шансов на победу.

Телец

Для Тельца настало время действовать! Можно сколько угодно строить планы, однако когда-нибудь их надо претворять в жизнь. Возможно, Телец не мог решиться начать какой-то проект, признаться в своих чувствах, заказать путевку на море или сделать покупку, о которой мечтал. Если так, то сегодня хороший день для того, чтобы волевым решением взять быка за рога. И даже если впереди еще долгий путь, не надо бояться: любая дорога начинается с первого шага.

Близнецы

У Близнецов может появиться возможность что-то исправить. Это может касаться и бытовых вопросов, и рабочих моментов, а может и чего-то более глобального, вроде взаимоотношений с близкими людьми. Конечно, нелегко признаться себе и окружающим в том, что наделал ошибок, но, в конце концов, все люди ошибаются: одни больше, а другие всегда. Признав сегодня свою неправоту в каком-то вопросе, Близнецы не пожалеют - они сбросят со своих плеч немалый груз, а взамен им откроются новые перспективы.

Рак

Рак может демонстрировать бескомпромиссность, яростно обрушиваясь на тех, кто решится ставить ему палки в колеса или рискнет открыто возразить. Впрочем, не менее яростно Рак способен защищать своих друзей или всех несправедливо обиженных. С одной стороны, такой категоричный настрой позволит ему сегодня разбить в пух и прах своих оппонентов, с другой же - к вечеру Рак может с удивлением обнаружить, что нажил себе несколько новых врагов или новых друзей.

Лев

Звезды гороскопа советуют Льву не идти окольными путями там, где можно двигаться напрямую. Прямой путь самый короткий, но как часто мы забываем об этом! Сегодня успешная стратегия Льва проста: никакой хитрости, обмана и попыток что-то скрыть. Во всех сферах жизни - и в дружбе, и в работе, и в любви - Льву помогут искренность и честность. Проблемы? Расскажите о них. Хотите чего-то достичь? Заявите об этом. Сегодня четко сформулированная цель откроет перед Львом новые возможности и новые двери.

Дева

Любая мелочь в глазах Девы способна принять размеры слона! Из-за этого ей будет трудно расставить приоритеты, определившись, какие дела надо делать в первую очередь, а какие можно отложить на потом. Все будет казаться ей одинаково важным. В результате же Дева сегодня способна хвататься сразу за все и... так ничего и не успеть. Чтобы день не прошел в бессмысленной гонке, звезды гороскопа советуют Деве вспомнить мудрую мысль: "Счастье человека - где-то между свободой и дисциплиной". Немного дисциплины в мыслях и делах сегодня ей не повредит.

Весы

Весы могут случайно обидеть кого-то, даже совершенно того не желая. Звезды склоняют их к тому, чтобы сначала говорить, а потом уже думать, к каким последствиям это приведет. Так что под влиянием эмоций Весы способны случайно разболтать чужую тайну или высказать собеседнику нелицеприятную правду прямо в лицо. Чтобы не плодить недоразумения, звезды гороскопа советуют сегодня Весам выбраться туда, где все танцуют и оглушительно гремит музыка - там им будет не до обличительных разговоров.

Скорпион

Скорпиону следует быть осторожным в общении, особенно с близкими людьми. Звезды гороскопа склоняют его к тому, чтобы действовать с наскока там, где нужен тонкий подход. Кроме того, Скорпион способен быть критичным по отношению к окружающим, высказывая им свое недовольство. Чтобы не испортить отношения с кем-то из близких, звезды советуют Скорпиону сегодня в разговорах не касаться болезненных и деликатных тем. Решить проблему он все равно не сможет, а вот обострить ее - запросто.

Стрелец

Окружающие могут втянуть Стрельца в спор, бессмысленное обсуждение или конфликт. Возможно, Стрелец даже почувствует, что кто-то питается его эмоциями, энергетически вампирит! Звезды гороскопа советуют ему сегодня в некомфортной ситуации просто уйти в сторону. Лучше для вида согласиться, чем вступить в полемику и потом чувствовать себя выжатым, как лимон. Другими словами, не подставляйте вампирам шею - и вы выбьете у них почву из-под ног.

Козерог

Ключом к успеху в гороскопе Козерога будет решительность! Козерог может отважиться на смелый шаг, единственное условие - этот шаг должен быть хорошо продуман. Так что если у Козерога в запасе есть план, для осуществления которого не хватало смелости, то сегодня самое время начать действовать. Хуже, если Козерог сегодня возьмется за какое-то дело спонтанно, под влиянием мимолетных желаний или эмоций: внезапные порывы способны толкнуть его на опрометчивый поступок.

Водолей

Водолей и деликатность будут как никогда друг от друга далеки! День наделяет его прямолинейным желанием высказывать все, что Водолей считает нужным, окружающим прямо в лицо. Его логика при этом будет проста: я знаю как лучше, мое мнение правильное. Чтобы такое поведение Водолея не стало почвой для ссор, звезды гороскопа советуют ему направить свой пыл в какое-нибудь мирное русло. В делах, где окружающие не путаются у Водолея под ногами, он способен сегодня совершить невозможное!

Рыбы

Рыбам не стоит попадаться начальству на глаза - есть вероятность попасть под горячую руку! Впрочем, речь может идти и просто о людях, от которых Рыбы в чем-то зависят или которые имеют на них влияние: родителях, любимом человеке, друзьях. Звезды гороскопа говорят, что сегодня риск оказаться для кого-то "крайним" для Рыб весьма велик. Чтобы день прошел без обидных эксцессов, им необходимо поставить между собой и окружающими непробиваемый щит из обаяния и чувства юмора.

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