Porsche показала абсолютный рекорд Нюрбургринга - ВИДЕО

Компания Porsche опубликовала онборд-видео абсолютного рекорда "Северной петли" Нюрбургринга. Напомним, гибридный спортпрототип 919 Hybrid Evo под управлением немецкого пилота Тимо Бернхарда проехал 20,8-километровую трассу за 5 минут и 19,546 секунды со средней скоростью 234 км в час, передает Day.Az со ссылкой на autonews.ru.

Porsche смогла превзойти прежний абсолютный рекорд трека, который продержался 35 лет. В 1983 г. немецкий пилот Штефан Беллоф в квалификационном заезде гонки "1000 км Нюрбургринга" прошел трассу на спортпрототипе Porsche 959 за 6 минут 11,130 секунды.



Нынешний Porsche 919 Hybrid Evo оснащен модернизированной силовой установкой, состоящей из 720-сильного турбированного мотора V4 и электрического двигателя, выдающего 440 лошадиных сил. В сумме агрегаты развивают 1160 лошадиных сил.

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