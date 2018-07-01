Боец ММА изобразил инфаркт во время поединка

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Джонатан Айви изобразил инфаркт во время поединка с Трэвисом Фултоном. Об этом сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Видео с момента боя опубликовано в твиттере пользователя Caposa.

После того, как Айви схватился за сердце, пытаясь отвлечь соперника, он повалил Фултона и нанес несколько ударов.

Отмечается, что затем Айви отказался от продолжения поединка и сдался.