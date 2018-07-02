Почему не все принимают аспирин, чтобы предотвратить тромбы?

В настоящее время исследованиями, проведенными во многих странах, установлен небольшой риск возникновения побочных эффектов от аспирина (см. ниже).

Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями исследования показали, что преимущества приема аспирина намного перевешивают небольшой риск от его побочных эффектов, сообщает Day.Az со ссылкой на zpravda.ru.

Наиболее серьезные побочные эффекты при высокой дозировке аспирина включают следующее:

- Кровотечение в желудке или кишечнике. Это чаще встречается, если у пациента имеется язва желудка или двенадцатиперстной кишки. Это также более вероятно, если вы принимаете стероидное лекарство или противовоспалительное средство (например, ибупрофен). Как правило, лучше избегать приема аспирина и других лекарств одновременно.

- Аллергия на аспирин. Некоторые люди страдают аллергией на аспирин.

- Аспирин может затруднить дыхание, если у вас астма.

Если Аспирин вам не подходит, то возможно найти ему замену!

Как упоминалось ранее, тромбоциты являются крошечными частицами в крови, которые помогают ей свернуться. Существуют и другие лекарственные средства, которые оказывают сходное влияние на уменьшение слипания и сгущения тромбоцитов.

Они работают несколько иначе, воздействуя на различные химические вещества, но с аналогичным конечным результатом предотвращения, то есть с предотвращением риска образования тромба.

Они включают клопидогрель, прасугрель, дипиридамол и тикагрелор.

Но, как правило, предпочтительным лекарством чаще является аспирин из-за его простоты и стоимости.